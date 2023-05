Die WWDC steht bevor, letzte Woche hat Apple den Termin 5. bis 9. Juni offiziell bestätigt. Während die Neuerungen in iOS 17 vermutlich wenig spektakulär ausfallen, will Apple das Betriebssystem der Apple Watch bedeutend umkrempeln, behauptet Mark Gurman in der jüngsten Ausgabe seines sonntäglichen Newsletters "Power On".

Leider nennt der in der Regel recht gut informierte Gurman keine Details zu den Änderungen im Interface, nennt allenfalls einen Grund, warum Apple so viel Wert auf ein erneuertes watchOS 10 lege: Die neue Hardware von 2023 werde kaum Änderungen bringen.

I believe the new watchOS should be a fairly extensive upgrade — with notable changes to the user interface — unlike iOS 17. It’s important for watchOS to have a big year given that the Apple Watch hardware updates will be anything but major. The device is poised for a more… https://t.co/cXFOrLkawE