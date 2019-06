Westcon Security hat das in Deutschland bestehende Presales-Team personell aufgestockt und organisatorisch neu aufgestellt. Hierfür wurden die Presales-Experten des VADs in einer dedizierten Business Unit unter Leitung von Presales-Manager Jörn Kraus zusammengeführt. Der langjährige Security- und Netzwerkprofi koordiniert herstellerübergreifend die Presales-Prozesse im Unternehmen, entwickelt das Service-Angebot zusammen mit dem Business Development-Team kontinuierlich weiter und steht Kunden bei allen Fragen als primärer Kontakt zur Seite. Unterstützt wird Jörn Kraus dabei von fünf erfahrenen Service-Experten, die sich auf ausgewählte Herstellerpartner von Westcon Security, unter anderem auf Check Point, Juniper, Palo Alto, Symantec, Trend Micro und andere, spezialisiert haben.

Diese Business Unit soll Reseller in der Anfangsphase von Security-Projekten unterstützen. Folgende Services sind dabei inkludiert:

Kalkulation und Erstellung der Angebote

Beratung bei der Zusammenstellung der Produkte

Tipps zur Kombination von Security-Lösungen mehrerer Herstellern

Verweis auf Cross- und Upselling-Potential

Schulungen

Durchführung des PoC (Proof of Concept) beim Kunden

Begleitung des Resellers zum Kunden

Robert Jung, Managing Director von Westcon Security in Deutschland, hält den Ausbau des eigenen Presales-Teams für die richtige Maßnahme: "Die Presales-Phase ist für viele Projekte das entscheidende Zeitfenster. Hier definieren die Partner mit ihren Kunden den Lösungsumfang und das Projektvolumen und stellen die Weichen für den Erfolg des Vorhabens. Als VAD nutzen wir unsere herstellerübergreifende Kompetenz und Marktkenntnis, um unsere Fachhandelspartner bei der Zusammenstellung einer passgenauen Lösung zu unterstützen - und aufzuzeigen, wie sie ihr Business mithilfe attraktiver Cross- und Upselling-Angebote erfolgreich ausbauen."

Jörn Kraus, Leiter der reorganisierten Presales-Unit bei Westcon Security, beschreibt seine neuen Aufgaben: "Unsere Presales-Services ermöglichen es unseren Channel-Partnern, ihre Kunden vom ersten Tag an umfassend, herstellerneutral und kompetent zu betreuen - und zwar genau in den Bereichen, die das Inhouse-Team nicht abdecken kann. Das ist ein hoher Mehrwert und der beste Weg, um langanhaltende Kundenbeziehungen aufzubauen. Hinzu kommt, dass wir die Partner nachhaltig beim Ausbau ihres Geschäfts unterstützen. Wir weisen sie darauf hin, welche zusätzlichen Produkte sich optimal in ihr Angebot einfügen, und zeigen auf, wie sich einzelne Komponenten zu einer höherwertigen Gesamtlösung kombinieren lassen. So tragen wir zum Erfolg der Partner bei und helfen ihnen, sich klar vom Wettbewerb abzugrenzen."

