Die Ribbons und kontextsensitiven Menüs haben die Situation zwar etwas verbessert. Aber besonders bei Funktionen, die man lediglich selten benötigt, muss man zunächst einmal einige Zeit die Menüs durchstöbern. Mit einem der letzten Office-Updates hat Microsoft eine neue Suche in die Kontextmenüs eingebaut, mit der Sie die gesuchte Funktion nicht nur schnell finden, sondern auch direkt ausführen können.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in ein geöffnetes Dokument klicken, erscheint ganz oben im Kontextmenü ein Feld mit der Beschriftung "Menüs durchsuchen". Nachdem Sie dort Ihren Suchbegriff eingetippt haben, bietet Ihnen das Menü passende Funktionen an, die Sie direkt an dieser Stelle ausführen können.

(PC-Welt)