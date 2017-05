Mit seinem in silber und weiß gehaltenen Gehäuse und seiner durch den sehr schmalen Panelrand kompakten Bauweise eignet sich der Acer H277HU besonders gut für stilbewusste Anwender im Home-Office und repräsentative Arbeitsplätze etwa an der Hotel-Rezeption oder auf dem Chef-Schreibtisch. Der 27-Zöller kommt mit der WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Bildpunkten.

TEST-FAZIT: Acer H277HU

TESTERGEBNIS (NOTEN) Acer H277HU Testnote gut (2,47) Preis-Leistung teuer Bildqualität (45%) 1,95 Bildschirmqualität (15%) 3,14 Ausstattung (15%) 4,21 Handhabung (10%) 2,00 Stromverbrauch (10%) 1,41 Service (5%) 3,02

Der Acer H277HU ist ein Design-Bildschirm, eignet sich aber wegen der fehlenden ergonomischen Einstellmöglichkeiten nicht für einen Arbeitsplatz an dem durchgehend mehrere Stunden gearbeitet wird, sondern eher für repräsentative Zwecke. Die Bildqualität liegt auf gutem und der Stromverbrauch auf recht niedrigem Niveau. Der Preis von 479 Euro ist ziemlich hoch.

Pro

+ gute Bildqualität

+ WQHD-Auflösung

+ elegantes Design

+ recht niedriger Stromverbrauch

Contra

- keine ergonomischen Einstellmöglichkeiten

BILDQUALITÄT

Im Test zeigt der WQHD-Bildschirm eine gute Helligkeit und einen hohen Kontrast. Auch die Bildschärfe und die Farbwiedergabe sind positiv zu bewerten. Durch das verwendete IPS-Panel fällt zudem die Blickwinkelabhängigkeit ziemlich gering aus, bei einem seitlichen Betrachtungswinkel zeigen sich keine Farb- und Kontrastverschiebungen. Die Helligkeitsverteilung über den gesamten Bildschirm liegt dagegen nur auf mittlerem Niveau.

BILDQUALITÄT Acer H277HU (Note: 1,95) Blickwinkelabhängigkeit: horizontal / vertikal gut / gut Bildschärfe DVI/HDMI gut Farblinearität / Farbraum gut / gut Maximale Helligkeit 298 Candela/m² Helligkeitsverteilung 85 Prozent Kontrast 1197 : 1 Reaktionszeit 4 Millisekunden

AUSSTATTUNG

Die Schnittstellen liegen sehr gut zugänglich mittig auf der Gehäuserückseite. Neben den wichtigen beiden Schnittstellen HDMI und Displayport verfügt der Acer H277HU über zwei USB-2.0-Ausgänge und einen schnellen USB-C-Anschluss. Zudem sind Stereo-Lautsprecher im Gehäuse integriert, die einen annehmbaren Sound produzieren. Durch die sehr kompakte Bauweise ist das Netzteil extern ausgelegt.

AUSSTATTUNG Acer H277HU (Note: 4,21) Auflösung 2560 x 1440 Bildpunkte Paneltyp / Seitenverhältnis IPS / 16 : 9 Anschlüsse 1 Displayport, 1 HDMI, 3 USB, 2 Audio-Buchsen analog Extras HDCP ja, Pivot nein, drehbar nein, höhenverstellbar nein, Farbtemperaturvorwahl ja, Lautstprecher ja, Webcam nein, Mikrofon nein, Sonstiges -

HANDHABUNG

Der Acer H277HU ist für längeres durchgehendes und ermüdungsfreies Arbeiten weniger geeignet. Der Bildschirm lässt sich auf dem stabilen Metallfuß weder in der Höhe verstellen, noch drehen, womit eine optimale Anpassung an den Arbeitsplatz nicht möglich ist. Das Bildschirmmenü ist übersichtlich gestaltet und bietet die wichtigen Einstellungen. Die Tasten liegen jedoch unten rechts am Panel-Rand und im Test drücken wir nicht nur einmal die falsche Taste.

HANDHABUNG Acer H277HU (Note: 2,00) Bedienbarkeit Menü gut Erreichbarkeit: Gerätetasten / Schnittstellen befriedigend / sehr gut Handbuch gut

STROMVERBRAUCH

Im Betrieb liegt der Strombedarf bei rund 33 Watt, nicht allzu viel für einen WQHD-Bildschirm mit IPS-Panel. Im Standby-Betrieb sinkt der Verbrauch auf 0,9 Watt, deutlich mehr als vergleichbare Modelle, die bei 0,3 bis 0,5 Watt liegen.

STROMVERBRAUCH Acer H277HU (Note: 1,41) Betrieb 33,6 Watt Standby 0,9 Watt Aus 0,9 Watt

ALLGEMEINE DATEN Acer H277HU Testkategorie TFT-Bildschirme TFT-Bildschirme Acer Internetadresse von Acer www.acer.de Preis (unverbindliche Preisempfehlung) 479 Euro Acers technische Hotline 0900/1002237 Garantiedauer des Herstellers 36 Monate

(PC-Welt)