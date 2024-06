Auf einen Blick

Pro Scharfes und flüssiges Display

Gute Akkulaufzeit

120 W Schnellladung

Der Focus Pen Stylus macht viel Spaß Kontra Eingeschränkte Software-Unterstützung

Stylus nicht enthalten

Funktioniert offiziell nur mit Xiaomi-Stiften

Keine 5G-Option

Fazit Das Xiaomi Pad 6S Pro ist ein leistungsstarkes, fähiges Android-Tablet mit einem flüssigen Display und großartigen Unterhaltungsfunktionen. Es kann preislich mit dem Samsung Galaxy Tab S9 Ultra und dem Apple iPad Pro (2022) mithalten. Wenn Sie jedoch kein Tablet für künstlerische und berufliche Zwecke benötigen, ist ein Android-Modell der mittleren Preisklasse wie das Xiaomi Pad 6 vielleicht die bessere Wahl.

Xiaomis neuestes High-End-Android-Tablet ist das Pad 6S Pro 12.4 und es ist ein echter Hingucker. Es bietet ein schlankes Metallgehäuse, ein 12,4-Zoll-3K-Display, den leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte internen Speicher. Mit dieser Ausstattung kann es das Xiaomi-Tablet in einigen Bereichen mit Samsungs Galaxy Tab S9 Ultra und Apples iPad Pro (2022) aufnehmen.

Leistungsstarke Lautsprecher und ein detailreiches Display versprechen ein großartiges Multimedia-Erlebnis. Außerdem gibt es den Xiaomi Focus Pen Stylus sowie eine gummierte Hülle mit Standfuß. Xiaomi arbeitet weiterhin an einem Touchpad Keyboard Dock, das wir leider noch nicht testen konnten und für das es auch noch kein Veröffentlichungsdatum gibt.

Mit 699,90 Euro ist das Xiaomi Pad 6S Pro auch preislich konkurrenzfähig und könnte für High-End-Android-Tablets das tun, was das Xiaomi Pad 6 für Mittelklasse-Tablets getan hat.

Design & Verarbeitung

Dünnes Ganzmetallgehäuse

Kameramodul ragt aus dem Gehäuse heraus

Sie werden wahrscheinlich eine Hülle benötigen

Es ist kaum zu glauben, dass die dünnen Ränder des Tablets nicht weniger als sechs externe Lautsprecher beherbergen.

Das Gehäuse des Pad 6S Pro besteht aus einer Metalllegierung, die in nur einer Farbe erhältlich ist - einem dunklen Silber, das Xiaomi "Graphite Grey" nennt. Auch die offizielle Xiaomi Pro Cover Klapphülle ist derzeit nur in Grau erhältlich. Wir hoffen, dass bald mehr Farboptionen zur Verfügung stehen werden.

Das Metallgehäuse und der nur sieben Millimeter breite Rahmen verleihen dem Pad 6S Pro ein elegantes, aufgeräumtes Aussehen. Es ist kaum zu glauben, dass die dünnen Ränder des Tablets nicht weniger als sechs externe Lautsprecher beherbergen.

An der linken Kante des Pad 6S Pro (wenn Sie es im Hochformat halten) finden Sie die Power-Taste. Die Lautstärkewippe befindet sich an der oberen Kante des Geräts, was das Erstellen von Screenshots erleichtert.

An der oberen Kante ist ein Magnetstreifen untergebracht, an den der Focus Pen zum Aufladen und Aufbewahren angeschlossen werden kann. Auf der rechten Seite zwischen den beiden Lautsprechergittern verbaut Xiaomi einen USB-Anschluss vom Typ C. Die untere Kante ist frei von Anschlüssen oder Gittern.

Die Frontkamera ist winzig und im Rahmen kaum zu erkennen. Auf der Rückseite befindet sich ein Kameramodul, das aussieht, als wäre es aus dem Xiaomi 14 Smartphone übernommen worden. Es ragt etwa zwei Millimeter über den Rest des Tablet-Gehäuses hinaus. Damit wird das Pad 6S Pro nicht bündig mit Ihrem Schreibtisch abschließen. Xiaomi scheint Pad-Besitzer so zum Kauf einer Schutzhülle überreden zu wollen.

Das Pro Cover mit seiner gummiartigen Beschichtung macht das Pad 6S Pro griffiger. So können Sie das Tablet besser in der Hand halten und auch der Stylus wird beim Aufladen in Position gehalten.

Obwohl das Tablet ziemlich schwer ist, können Sie es (fast) in einer Hand halten und mit der anderen Hand wischen und skizzieren. Beachten Sie jedoch, dass es nicht über eine IP-Klassifizierung für Staub- und Wasserschutz (IP68) wie die Tab S9-Serie verfügt.

Bildschirm & Lautsprecher

12,4-Zoll-LCD-Panel

Maximale Bildwiederholfrequenz von 144 Hz

Sechs externe Lautsprecher

Das 12,4-Zoll-Display des Pad 6S Pro ist ein LCD-Panel. Damit erhalten Sie leider nicht die großartigen Kontraste und Farben, wie sie etwa das OLED-Display des Samsung Tab S9 Ultra bietet. Aber mit einer angegebenen Spitzenhelligkeit von 900 Nits ist der Kontrast immer noch gut.

Die hohe Auflösung und die Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz sorgen dafür, dass Spiele und Videos flüssig und detailliert wiedergegeben werden. Das Seitenverhältnis von 3:2 bedeutet, dass Videoinhalte im Letterbox-Format dargestellt werden. Die zusätzliche Höhe, die Sie im Vergleich zu 16:10-Displays erhalten, ermöglicht jedoch ein geräumigeres Surfen im Internet und mehr Platz bei Office-Aufgaben.

Die Fotos, die ich gemacht habe, lassen vielleicht etwas anderes vermuten, aber das Display war hell genug, um die Mittagssonne zu überstehen, auch wenn die reflektierende Beschichtung sehr stark blendet. Mit dem Modus für hohe Helligkeit habe ich eine Spitzenhelligkeit von 921 Nits gemessen, etwas mehr als das angegebene Maximum. Das Display ist mehr als hell genug für den Gebrauch in Innenräumen.

Der Ton von Videos und Musik, die über die Stereolautsprecher abgespielt werden, klingt fantastisch. Dialoge waren immer klar über den Hintergrundgeräuschen zu hören, sogar in Actionsequenzen, wie in der Kampfszene von Episode 9 der Serie "Shogun". Songs mit Stereo- und 5.1-Abmischungen klangen viel geräumiger als bei den meisten Tablets.

Obwohl die physischen Einschränkungen eines Geräts dieser Größe bedeuten, dass die Basswiedergabe immer begrenzt sein wird, war ich beeindruckt, wie gewichtig die Songs klangen. Es ist natürlich kein Ersatz für einen externen Lautsprecher oder eine Soundbar, aber für Tablet-Lautsprecher sind sie ausgezeichnet.

Focus Pen Eingabestift

240 Hertz Touch-Sampling-Rate

Druckempfindlichkeit mit 8.192 Stufen

Ideal zum Skizzieren und Schreiben

Textmarker und Handflächenerkennung sind verbesserungsbedürftig

Ein wichtiges Verkaufsargument des Xiaomi Pad 6S Pro ist der Focus Pen, ein aktiver Stylus, der sich über Bluetooth mit dem Pad 6S Pro verbindet. Er verwendet eine Xiaomi-eigene Technologie und basiert laut dem Hersteller nicht auf der AES-Technologie. Mit anderen Worten: Wenn Sie versuchen, einen anderen Eingabestift damit zu verwenden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Nutzung eingeschränkt ist oder gar nicht funktioniert.

Der Focus Pen funktioniert nicht nur wie erwartet als Eingabestift, sondern hat auch einige interessante Tricks auf Lager.

Der Focus Pen funktioniert nicht nur wie ein Stylus, sondern hat auch einige interessante Tricks auf Lager. An der Seite befinden sich drei Bedienelemente, mit denen Sie verschiedene Aktionen ausführen können. Mit der Schreibtaste (die sich am nächsten an der Spitze befindet) starten Sie die App "Mi Canvas" für Notizen und Skizzen.

Die Screenshot-Taste (in der Mitte) startet ein Zuschneide-Tool, mit dem Sie bestimmte Teile des Bildschirms erfassen und speichern oder einen ganzen Screenshot machen können, ohne zur Power-Taste und zur Lautstärkewippe greifen zu müssen.

Schließlich gibt es noch die eigenständige Spotlight-Taste, mit der Sie eine Reihe von Funktionen ausführen können. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, erscheint ein roter Punkt auf dem Bildschirm. Diesen können Sie mit dem Stylus bewegen, sodass Sie den Focus Pen wie einen virtuellen Laserpointer verwenden können.

Er ist einfach zu bedienen, macht Spaß und ist sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne effektiv. Ich konnte das Gerät zwar bequem aus zwei Metern Entfernung verwenden, aber aus diesem Abstand ist es auch schwierig zu sehen, was auf dem Display angezeigt wird, sodass es in Besprechungen vielleicht nicht die beste Lösung ist.

Wenn Sie die Spotlight-Taste einmal drücken, wird ein Textmarker-Werkzeug angezeigt, das eine ähnliche Funktion hat. In der Praxis ist dies jedoch schwieriger zu handhaben, da der Cursor plötzlich in eine Richtung abschweift oder der Textmarker nicht immer hervorgehoben wird, auch wenn Sie die Taste gedrückt halten.

Der Versuch, hilfreiche Anmerkungen zu Bildern zu machen, kam mir vor wie eine Schlüssellochoperation mit einem Nintendo Wii-Controller. Sie können die Spotlight-Taste außerdem auch als Fernauslöser für die Kamera verwenden.

Der Focus Pen verfügt über eine Drucksensitivität von 8.192 Stufen (doppelt so viel wie der Apple Pencil der zweiten Generation), eine Touch-Sampling-Rate von 240 Hertz und eine Latenzzeit von drei Millisekunden (die Verzögerung zwischen dem Schreiben und dem Erscheinen des Stifts auf dem Display). Einfach ausgedrückt: Es handelt sich um einen sehr empfindlichen Stift, mit dem Sie schnell und mit sehr wenig Kraftaufwand schreiben können.

Die "Mi Canvas" App demonstriert dies sehr gut. Ich hatte viel Spaß bei der Erstellung von Skizzen und war erstaunt über die sehr subtilen Änderungen, die ich an Zeichnungen vornehmen konnte. Das Bleistiftwerkzeug beispielsweise erzeugt stärkere, dunklere Markierungen, je stärker Sie darauf drücken.

Wenn die Deckkraft des Bleistifts auf 60 Prozent eingestellt war, wurde dieser Effekt unheimlich lebensecht. Ich konnte mit winzigen Bewegungen des Stifts ganz einfach kleine Details oder starke Schattierungen hinzufügen, indem ich nur ein wenig fester drückte. Dadurch musste ich nicht ständig absetzen, um die Deckkraft in den Einstellungen zu erhöhen.

Das Füllfederhalter-Werkzeug reagierte etwas langsamer, mit einer spürbaren Verzögerung zwischen den Stiftstrichen und dem Erscheinen der "Tinte" auf dem Bildschirm. Abgesehen von diesem speziellen Werkzeug in "Mi Canvas" gab es aber keine erkennbare Verzögerung.

"Mi Canvas" verfügt auch über ein faszinierendes KI-Stift-Tool. Diese Option ist derzeit jedoch nur für Beta-Tester verfügbar, sodass ich sie bislang nicht eingehend testen konnte. Das Feature kann eine einfache oder gar miserable Skizze in ein brauchbares Kunstwerk verwandeln.

Die Handballenabweisung des Tablets war nicht immer zuverlässig. Ich habe jedoch festgestellt, dass meine Handfläche in der Notizen-App im Querformat meistens versehentlich die Tastatur gestartet hat, was sehr ärgerlich war. Glücklicherweise ist mir das nie passiert, wenn ich das Tablet im Hochformat gehalten habe. Da die meisten Nutzer dieses Format für Notizen nutzen werden, ist das Problem wahrscheinlich nicht allzu groß, aber dennoch ärgerlich.

Davon abgesehen ist die Handschrifterkennung der Notizen-App einwandfrei. Ich musste mich wirklich anstrengen, indem ich absichtlich schlecht schrieb, um die Software dazu zu bringen, meine Handschrift in ein falsches Wort umzuwandeln, aber die meiste Zeit hat mich das Pad 6S Pro geschlagen.