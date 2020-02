Am 20. Januar 1995 erschien die erste Ausgabe von ChannelPartner, damals noch unter dem Titel "Computer Seller Business". Vor 25 Jahren gab es noch kein Facebook und kein Google, Amazon war ein kleiner Buchhändler. Es gab keine Smartphones und keine Tablets, sondern hauptsächlich stationäre PCs, die über den stationären Fachhandel vertrieben wurden.

Für diese Fachhändler war in den 1990er-Jahren die Marge beim Wiederverkauf von Hard- und Software entscheidend. Diese Margen sind heute nicht mehr so wichtig. Heute setzen Systemhäuser und Managed-Service-Provider auf kontinuierlich zu erbringende Dienstleistungen. Und so haben wir das Erscheinungsbild und die Inhalte von ChannelPartner in den vergangenen 25 Jahren immer wieder - den Bedürfnissen unserer Leser entsprechend - angepasst.



Was heute ChannelPartner ist und früher ComputerPartner war, erblickte als "Computer Seller Business" am 20. Januar 1995 das Licht der Welt.

Die erste Titelseite nach der Umbenennung in ComputerPartner im Jahr 1996. So ging es etwa zwei Jahre weiter.

Nur eine kurze Phase lang, nämlich von Anfang 1998 bis Mitte 1999, durften sich unsere Leser an dieser Variante erfreuen.

Von der Ausgabe 18/99 an verzichteten wir komplett auf Fotos auf Seite 1. Hier die Version, die bis zur Ausgabe 8/03 gültig war.

Eine leicht veränderte Fassung der bildlosen Titelseite gab es dann bis zur Ausgabe 5/04.

Vieles anders wurde dann im Jahr 2004. Dieses Design hatte bis zum Heft 4/05 Gültigkeit.

Im Alter von10 Jahren war Zeit für etwas Neues. Wir hielten bis zur Ausgabe 9/06 daran fest.

Nur ein paar Monate währte die Lebensdauer dieser Designvariante im Jahr 2006.

Die zweite Umbenennung fang im Hebst 2006 statt. Logisch, dass ein Relaunch hermusste.

Seit der Ausgabe 9/08 gibt es die CP im kleineren und handlicheren Format.

2010 haben wir uns erneut hübsch gemacht und unser Aussehen hat sich dann bis 2016 kaum verändert.

Zur Umstellung auf monatliche Erscheinungsweise im April 2016 haben wir unser Layout zum letzten Mal geändert: Nun kommt die CP immer in einer anderen Farbe heraus.

Mir war die Ehre vergönnt, alle vergangenen "runden" Geburtstage von ChannelPartner persönlich mitzuerleben. Zu unserem fünfjährigen Bestehen im Jahr 2000 hat uns ein Distributor eine Blaskapelle ins Haus geschickt, dabei haben wir selbst diesen Geburtstag total verschwitzt. Zum Zehnjährigen gab es dann eine Jubiläumsausgabe von ChannelPartner.

Unseren 25. Geburtstag wollen wir mit Ihnen gemeinsam das gesamte Jahr über feiern. Den Auftakt dazu bildete die Verleihung der Channel Excellence Awards 2020 im GOP Varieté-Theater in München. Dort haben wir 25 Distributoren und 43 Herstellern das Prädikat "Preferred" verliehen. Fünf Distributoren und zehn Hersteller durften wir mit dem Channel Excellence Award auszeichnen.

Dieses Jahr haben wir bei der Bestimmung der Sieger im Channel mit dem weltweit tätigen Marktforschungsunternehmen Context zusammengearbeitet. Das hatte den Vorteil, dass wir nun Vergleiche zwischen der Channel-Landschaft in Deutschland und in anderen Ländern ziehen können. In Europa liegt Deutschland klar vorn - sowohl was die absoluten Umsätze als auch die Cloud-Akzeptanz im Channel betrifft.

So erklärt sich auch der Erfolg unseres Cloud-Kongresses c.m.c. Am 20. Februar 2020 war es wieder so weit. Wir haben in München Deutschlands beste Managed-Service-Provider ausgezeichnen. und am 26. August 2020 werden wir in Düsseldorf Deutschlands beste Systemäuser küren - auf dem Systemhauskongress CHANCEN. Ich würde mich freuen, Sie dabei in persönlich begrüßen zu dürfen. Dabei könnten wir auch auf unseren 25. Geburtstag anstoßen.

