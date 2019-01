Die AddOn Systemhaus GmbH hat zum 01. Januar 2019 Christoph Höinghaus als neuen Managing Director unter Vertrag genommen. Der 51-jährige Diplom-Betriebswirt hat sich nach seiner Tätigkeit als CEO bei Trivadis für die Aufgabe bei den Schwaben entschieden.

Höinghaus war von 2013 bis 2017 als CEO bei Trivadis, davor von 2011 an als CFO sowie COO. Er hatte maßgeblich den Ausbau der Services mitgeprägt und die strategische Ausrichtung vorangetrieben. Weitere Stationen waren als CEO der TDS MultiVision sowie leitende Funktionen bei Fujitsu Services und bei CSC.

"Mit Christoph Höinghaus gewinnen wir unseren Wunschkandidaten für die Weiterentwicklung und Positionierung der AddOn", sagt Mitgründer und Geschäftsführer Thomas Grimm. "Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der IT verfügt Christoph Höinghaus über die entsprechende Expertise und das Netzwerk für den weiteren Ausbau der AddOn als ganzheitlicher Berater unserer Kunden in der digitalen Business Transformation."

"AddOn hat eine erstklassige Reputation in den Kerntechnologien Microsoft und SAP", erklärt Christoph Höinghaus zu seiner neuen Tätigkeit. "In der Kombination mit der ausgeprägt agilen Unternehmenskultur macht dies AddOn zu einem starken Partner für den Mittelstand im Rahmen der anstehenden Herausforderungen bestehender und zukünftiger IT."