Manche Fußballspieler werden nach ihrer aktiven Karriere Trainer, Fußballexperte im TV oder Berater. BVB-Legende Michael Zorc wurde zunächst Sportdirektor bei seinem Klub - und übergab diese Aufgabe 2022 an Sebastian Kehl. Mit 60 Jahren wechselte der ehemaligen Profi-Fußballspieler nun in den Adesso-Aufsichtsrat. Wie bei seinem Verein, dem er während seiner ganzen Profikarriere lang treu geblieben ist, bleibt auch in der neuen Aufgabe die Beziehung zu Dortmund eng: Schließlich hat Adesso seinen Firmensitz in der Stadt.

Und auch Anknüpfungspunkte zu dem Verein, der die Stadt repräsentiert, gibt es schon länger: Adesso ist bereits seit Jahren offizieller Sponsor der BVB-Jugend und des BVB-Frauenteams sowie IT-Dienstleistungspartner von Borussia Dortmund und Digitalisierungspartner des DFB . Außerdem ist Adesso Mitgesellschafter des Sport-Streamingdiensts Staige.

Als Adesso-Aufsichtsrat soll Zorc helfen, die Digitale Transformation im internationalen Sport-Business voranzubringen. Dieser Aufgabe nimmt sich Adesso seit knapp einem Jahr mit dem dafür gegründeten Geschäftsbereich "Sport" an. Der entwickelt digitale Lösungen, Services und Produkte für den Sport. Mit dem Sportökonomen Sebastian Frank arbeitet Michael Zorc dort mit einen ehemaligen Kollegen zusammen. Frank ist Experte für digitales Sportmarketing und hat bei der Borussia zehn Jahre die digitale Weiterentwicklung des Vereins maßgeblich mitgestaltet.

"Die Gewinnung von Michael Zorc für den Adesso-Aufsichtsrat empfinden wir als Glücksfall", sagt Adesso-Gründer Volker Gruhn. "Als Sponsor-Partner von Borussia Dortmund haben wir Michael Zorc als kompetenten und verantwortungsbewussten Sportmanager kennen gelernt. Mit seiner Branchenkenntnis, seiner Managementerfahrung und seinem exzellenten Netzwerk ist er prädestiniert für diese Aufgabe. Gemeinsam werden wir die Modernisierung des Sport-Business im Rahmen unseres Geschäftsbereichs Sports fokussiert vorantreiben."

Neben dem beruflichen Hintergrund von Zorc hat Gruhn auch dessen in seiner gesamter Karriere zum Ausdruck gekommener Wertekanon dazu bewogen, ihn für den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Michael Zorc blieb während seiner gesamten Profikarriere einem Verein treu und konnte dabei große Erfolge feiern: 17 Jahre als Profispieler von Borussia Dortmund, davon neun Jahre als Kapitän, und 24 Jahre als Sportdirektor. In dieser Zeit wurde er mit dem BVB unter anderem zweimal Deutscher Meister (1995 und 1996). 1997 gewann er mit dem Verein die Champions League.

Mehr zum Thema

Lohweber kehrt zurück: Adesso verjüngt Vorstand

Eset sorgt beim BVB für IT-Sicherheit

IT-Servicebranche wächst auch in schwierigen Zeiten