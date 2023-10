Vor ihrem Einstieg ins Unternehmen ihres Vaters Herbert Grau arbeitete Adriana fast vier Jahre lang (2017-2021) als Channel-Managerin bei dem US-amerikanischen Softwarehersteller MuleSoft. Erst danach wechselte zu Grau Data und arbeitete dort bis zuletzt als Strategic Account Managerin (ChannelPartner berichtete).

Nun steigt die studierte Betriebswirtschaftlerin (Berlin, München, Singapur) auf die Stelle der Vertriebs- und Marketingleiterin auf. Auf dieser Schlüsselposition soll sie dem deutschen Software-Hersteller bei der internationalen Expansion in Europa helfen. Harry Weik, der bisherige Vertriebs- und Marketingleiter bei Grau Data, soll sich ab sofort nur noch um die wichtigen Key Account-Kunden und Partner kümmern. Der Generationswechsel bei Grau Data ist damit eingeläutet.

Geschäftsführer Herbert Grau erklärt den Aufstieg seiner Tochter: "Unseren Erfolg haben wir unserer beständigen Agilität zu verdanken, indem wir innovative Lösungen entwickeln, die der Markt verlangt. Dieses Prinzip führen wir mit den beiden neu besetzten Rollen fort. Wir kombinieren langjährige Expertise mit frischem Entrepreneur-Geist", so der Firmengründer weiter.

Grau Data gilt als Entwicklerin von modernen Datenarchivierungslösungen. Das mittelständische Unternehmen hat seinen Sitz in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart und verkauft seine Produkte indirekt über Vertriebspartner wie Systemhäuser, Systemintegratoren und Hardwareanbietern und Softwarehäuser (ISVs) in Deutschland, Europa und in den USA. Zu den wichtigsten Grau Data-Resellern zählt SVA (System Vertrieb Alexander) und Bechtle, unter den ISVs findet sich beispielsweise Veeam.



