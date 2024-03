Microsoft hat ab 15. April eine neue Deutschland-Chefin. Dann übernimmt Agnes Heftberger als Corporate Vice President den Vorsitz der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland von Marianne Janik. Die übernahm den Posten zum 1. November 2020. Sie verlässt das Unternehmen jetzt nach insgesamt über 13 Jahren.

Die gebürtige Österreicherin Heftberger kommt von IBM. Dort bekleidete sie in den vergangenen 20 Jahren unterschiedliche Führungspositionen - sowohl in Deutschland als auch der EMEA-Region. 2019 wurde sie zusammen mit Markus Koerner Geschäftsführerin von IBM Deutschland und Vice President of Sales für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zuletzt leitet sie für den Konzern das Geschäft in Australien, Südostasien, Korea und Neuseeland.

"Ihre globale Perspektive und Erfahrung ist in einer Zeit, in der KI den Innovations- und Produktionsprozess vieler Branchen verändert, besonders wichtig. Ich bin überzeugt, dass sie Microsoft Deutschland im neuen Zeitalter der KI und digitalen Transformation erfolgreich führen wird", sagt Ralph Haupter, Präsident von Microsoft EMEA, an den Heftberger berichten wird.