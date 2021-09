Hans-Christian Dirscherl ist Redakteur der PC-Welt. Alle Artikel des Autors

Alexa kann ab sofort auch in Deutschland Gepräche simultan übersetzen. In vier Fremdsprachen. Das klappt aber nur bei Echo-Geräten, nicht aber mit der Alexa-Smartphone-App. Update: Funktioniert im Test selbst auf einem alten Echo Plus einwandfrei.