Die Artec IT Solutions GmbH, Hersteller von Lösungen für Datenmanagement und Datensicherheit aus dem hessischen Karben, hat den Support für seine Produkte im Rahmen einer strategischen Partnerschaft an den langjährigen Fokuspartner Systrade GmbH übergeben. Ziel des ebenfalls in USA und Südkorea vertretenen Unternehmens ist es, die Unterstützung für Kunden und Fachhandelspartner zu optimieren. Die Umstellung erfolgte bereits zum 1. Februar 2024.

Neues Ticketsystem

Der Frankfurter MSP Systrade ist langjähriger Artec-Partner und spezialisiert auf professionelle Wartungs-, Cloud-, Infrastruktur- und Security Services mit SOC. Das gleichzeitig eingeführte neue Ticketsystem ermöglicht Kunden, ihre Anfragen an den Support transparent nachzuverfolgen und selbst zu verwalten. Dies soll auch die Reaktionszeiten auf Supportanfragen verkürzen. Die von Artec geschulten Support-Mitarbeiter sind mit den Produkten vertraut und können Kunden kompetent, schnell und direkt unterstützen, verspricht der Hersteller.

"Bereits seit über einem Jahrzehnt arbeiten wir mit Artec IT Solutions zusammen. Diese Kooperation ist von einem sehr großen gegenseitigen Vertrauen geprägt", sagt Shahram Rokni, Geschäftsführer der Systrade GmbH. "Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen und schätzen die Vorteile der Artec-Lösungen aus zahlreichen Projekten sehr genau. Wir freuen uns darauf, diese Expertise in den Support einzubringen."

Verbesserung der Support-Ressourcen

"Mit der Zusammenarbeit mit Systrade im Support läuten wir eine neue Ära der Kundenbetreuung ein und möchten bei der Unterstützung unserer Anwender noch besser und schneller werden", erklärt Nils Artishdad, Mitglied der Geschäftsführung von Artec IT Solutions. "Gleichzeitig haben wir mit diesem Schritt aber auch unsere Partner im Channel im Blick, denen wir mit optimal abgestimmten Services den Rücken für ihre Projekte freihalten möchten. Auch die Produktdokumentation sowie die Ressourcen zur Selbsthilfe werden in diesem Zuge nochmals überarbeitet, ausgebaut und verbessert."

Der Support bleibt wie bisher unter den gewohnten Rufnummern und Kontaktdaten erreichbar.