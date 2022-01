Dank einer starken Auftragslage soll der Umsatz von Atoss 2022 auf 110 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen am Montag, den 3. Januar 2022, in München mitteilte. Zuvor hatte Atoss 106 Millionen angepeilt. Seine mittelfristige Prognose hebt der SDax-Konzern um je einen Prozentpunkt auf ein jährliches Umsatzplus von 13 bis 17 Prozent bis 2025.

2021 steigerte Atoss seinen Umsatz laut vorläufiger Zahlen um rund 13 Prozent auf 97,1 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg nur um vier Prozent auf 27,2 Millionen Euro, was der Konzern mit hohen Kosten für Investitionen begründet. Die Ebit-Marge sank von 30,4 auf 28 Prozent. Für das laufende Jahr rechnet Atoss weiterhin mit einer Marge von "jedenfalls" 25 Prozent. Seinen Aktionären will Atoss eine Dividende von 1,82 Euro je Aktie bezahlen, das wären 15 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Den Geschäftsbericht will Atoss am 11. März vorlegen. (dpa/rw)