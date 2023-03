Mit Fiber und DSL in einer Fritzbox, 10 Gigabit/s am Glasfaseranschluss, zu Hause schnell mit 5G, Wi-Fi 7 mit Triband Mesh mit 6 GHz, sowie ein vielseitiges Smart Home mit den Standards DECT ULE, Zigbee und dem neuen Standard Matter hat der Berliner Netzwerkhersteller AVM seine Fokusthemen für das laufende Jahr untermauert.

Dazu hat das Unternehmen auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine Reihe von Produktneuheiten vorgestellt:

Mit der neuen Fritzbox 5690 Pro vereint AVM erstmalig Glasfaser und DSL in einem Gerät. Diese Kombination ermöglicht einen schnellen und zukunftssicheren Internetzugang und bietet Flexibilität für Regionen, in denen der Glasfaserausbau noch bevorsteht. Außerdem bietet das neue Fitzbox-Modell ein leistungsstarkes Triband Mesh inklusive 6 GHz, dem neuen dritten Frequenzband im WLAN. Die 5690 Pro unterstützt damit den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 sowie bereits die nächste WLAN-Generation Wi-Fi 7 mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz. Diese Kombination ermöglicht auch zukünftig eine leistungsstarke drahtlose Kommunikation für Echtzeitanwendungen wie Cloud Computing, Virtual Reality oder Gaming.

Ein weitere Glasfaser-Router ist die Fritzbox 5690 XGS. Sie erreicht in Glasfasernetzen mit dem Standard XGS-PON Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit/s. Mit Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6, einem 10-Gigabit-WAN/LAN-Port und der vollen von Fritzbox bekannten Ausstattung für Telefonie, Smart Home und Vernetzung ist sie das Glasfaser-Gateway für alle digitalen Anwendungen zu Hause. Auch sie unterstützt zusätzlich zu DECT ULE, Zigbee und ist Matter-fähig.

Smart-Home-Erweiterung durch Zigbee

Wer keine kabelgebundenen Breitbandanbindungen besitzt oder möchte, muss trotzdem nicht auf Bandbreite verzichten, sofern die Netzabdeckung es zulässt. Dafür hat AVM die Fritzbox 6860 5G vorgestellt. Das Fixed-Wireless-Access-Produkt unterstützt 5G (NSA, SA) sowie LTE und erreicht Datenraten von bis zu 1,3 Gigabit/s. Ausgestattet mit starkem WLAN Mesh nach Wi-Fi-6-Standard kann sie die Daten auch drahtlos im Haus verteilen. Durch das neue kleine Gehäuse sowie die Stromanbindung über Power over Ethernet lässt sich die Fritzbox 6860 5G überall in der Wohnung, an Wand oder Fenster flexibel platzieren. Außerdem bietet sie praktische Tools für einen optimalen Empfang.

Mit der Erweiterung um die Funktechnologie Zigbee erleichtert AVM nun die Anbindung zahlreicher Smart-Home-Geräte und hilft so, den Dschungel der Standards und Protokolle etwas zu lichten. Neben DECT ULE können nun auch Geräte mit Zigbee direkt über die Fritzbox angebunden werden. Die ersten Produkte, die sowohl Zigbee und DECT unterstützen, sind die Fritzbox 5690 Pro, die Fritzbox 5690 XGS sowie das neue FritzSmart Gateway. Dieses Gateway für die Steckdose vereint DECT und Zigbee in einem Gerät und erweitert das Smart Home von FRITZ um viele neue Anwendungen. Insbesondere für die Lichtsteuerung öffnen sich viele Integrationsmöglichkeiten, da sich bereits vorhandene Zigbee-LED-Lampen anderer Hersteller ganz leicht ins FRITZ Smart Home einbinden lassen. Über das smarte Gateway werden auch vorhandene Fritzbox-Modelle Zigbee-fähig.

Lesen Sie auch:

Channel Excellence Awards 2023: AVM bleibt bei Netzwerken Händlers Liebling

Schnelle Funknetze: Marktübersicht Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E

Ratgeber PLC: Powerline - Internet aus der Steckdose



Das GOP Varieté-Theater München in der Maximilianstraße war wie 2020 wieder der Ort, an dem die Channel Excellence Awards 2023 verliehen wurden.

Gerit Günther (Acer) und Sven Buchheim (Bluechip) besiegeln ihre Freundschaft mit einem Glas Weißwein.

Andrea Fiedler-Braunschweig (Komsa) zeigt stolz auf den Pokal der Siegerin in der Kategorie TK-Distribution. Armin Weiler (ChannelPartner) darf die Urkunde halten.

Christian Seidl (TIE Kinetix) und Massimo Scuderi (M.K. Computer Electronic) kennen sich auch schon länger.

Achim Heisler (A-H-S Computer, links) und Christian Färber vom AVM-Partner Synitech (in der Mitte), sind Stammgäste auf den ChannelPartner-Events. Deshalb werden sie auch von Regina Böckle (ChannelPartner) persönlich betreut.

Claudia Ketzer ist wieder zurück bei Arrow ECS, das freut insbesondere Thomas Jank (ChannelPartner).

Amanuel Dag (Context) kann Andrea Fiedler-Braunschweig (Komsa) die Details zum Komsa-Sieg erläutern.

Christian Pirch (CyberPower) voller Energie im Gespräch mit Thomas Jank (ChannelPartner)

Das Context-Team bei der Verleihung der Channel Excellence Awards 2023 in München: Amanuel Dag,Howard Davies und Mette Tripp.

Martin Böker (Veritas) kennt Armin Weiler (ChannelPartner) auch schon seit paar Jahren, da geht der Gesprächsstoff nicht so schnell aus.

Fröhlicher Channel-Querschnitt: Oliver Gorges (ITscope), René Hofmann (Securepoint), Santosh Wadwa (Fujitsu) und Thomas Peter (Reiner SCT)

Robin Wittland (Microsoft) mit Thomas Jank und Regina Böckle (ChannelPartner) sowie Philipp Wilhelm (Foundry).

Florian Buzin (Starface) war als Gewinner des Excellence Awards als Gesprächspartner begehrt - auch bei Christian Zander (GentlemanGroup).

Norman Adam (FastLande) fühlt sich im IDG-Event-Team richtig wohl: Agnes Hans, Kateryna Savchenko und Laura Vogel (v.l.n.r.)

Markus Fleischer (Kodak Alaris, zweiter von links) im Gruppen-Chat mit den Systeam-Managern Volker Mitlacher, Leander Tischer und Oliver Reiter (v.l.n.r.)

Marcel Klein und Korbinian Kreitner von Plusserver wollen nächstes Jahr unbedingt aufs Treppchen - in der Kategorie Cloud Solutions.

René Schülein vom IT-Dienstleiter Proact mit Manuel Ohnacker (Plusserver). Ob da beim Gala-Abend wohl eine Kooperation ausgelotet wurde?

Christian Weinelt (Infinigate) mit Robert Laurim (Dell)

Judith Öchsner und Ann-Lena Rößner (beide DexxIT) haben sich den passenden Drink besorgt.

Adnan Demir (TP-Link) mit Markus Fritz (Acronis)

Adam Simon (Context) durfte Alexander Maier (Ingram Micro) wohl ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie er bei den Broadliner an die Spitze gelangen kann.

Christian Bedel (MRM Distribution) mit Adnan Demir (TP-Link).

Logitech hat zum wiederholten Mal den ersten Platz beim Zubehör erobert: Vito Caime und Markus Weinberg freuen sich als erprobte Seriensieger eher im Stillen.

Die Künstler im GOP Varieté-Theater gaben alles!

Thomas Peter (Reiner SCT) freut sich für die Award-Gewinner Santosh Wadwa (Fujitsu) und Marco Kuhn (bb-net) mit.

Georg Albrecht freut sich wirklich für Lenovo über den ersten Platz in der Kategorie "Mobile Clients", denn im vergangenen Jahr war man dort "nur" zweiter.

Über 2.000 Reseller wurden vom unabhängigen Marktforscher Context befragt. Lenovo konnte sich in der Kategorie "Mobile Clients" den ersten Platz sichern, das freut auch die Lenovo-Manager Rüdiger Knoop (Mitte) und Thomas Dieckmann (rechts); links: Amanuel Dag (Context).

René Hofmann und Lajos Sperling - kurz bevor sie Tropähe und Urkunde für den channel-freundlichsten Hersteller im Bereich Security zu Securepoint nach Lüneburg entführten.

Christian Seidl (TIE Kinetix), Andreas Bortoli (c-entron Software) und Achim Heisler (A-H-S Computer) sind immer gut gelaunt - beneidenswert!

Marija Tomic (Compris) und Alexander Meyer-Benz (Synaxon).

Korbinian Kreitner (jetzt Plusserver) hatte offenbar eine schöne Zeit bei Cancom und mit Werner Schwarz als Chef.

Christina Decker (Trend Micro) und Nina Sladky (Cancom) bringen Glanz in die Gala!

Zufrieden nach einem schönen Abend: Dominic Möhrmann und Andreas von Bernstorff (beide Grenke)

IT Made in Germany rockt! Wer wüsste das besser als Thomas Braun (Wortmann), René Hofmann (Securepoint), Florian Buzin (Starface), Florian Häußler (Wortmann) und Lajos Sperling (Securepoint).

Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) fragte Marcel Klein (Plusserver), wann auch dieser deutsche Cloud-Provider ins Ranking kommt.

Frauenpower im Glanzlicht: Rocca Loiacono und Géraldine Fricke von Pax8

Die Gala zu den Channel Excellence Awards bietet auch Gelegenheit zum genertionenübergreifenden Meinungsaustausch.

Nicht vergessen: Danke an den DJ, der es schaffte, das eine oder andere Tanzbein zucken zu lassen.

Wollen Sie kontinuierlich über die neuesten für den Channel relevanten Produkte und Technologien informiert werden? Dann abonnieren Sie den kostenlosen ChannelPartner-Newsletter "Produkte & Technologien".

ChannelPartner-Newsletter