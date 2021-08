In der aktuellen Version von Barracuda RMM ist Windows Defender Antivirus voll integriert. Das gilt auch für Patch-Management-Funktionen von Microsoft und anderen Anbietern. Besser eingebunden wurde auch Barracuda Intronis Backup sowie das Service Desk von Service Now.

Microsoft "Windows Defender"-Antivirus-Software ist fester Bestandteil der aktuellen Windows-Client-Versionen. Managed Service Provider (MSPs) können nun mittels Barracuda RMM auch diesen integrierten Antivirenschutz bei ihren Kunden managen.

Anwendungen von Drittanbietern sind zu einem immer häufiger genutzten Angriffsvektor geworden. Daher sollten MSP Software-Updates zu Produkten der Drittanbietern zum Schutz ihrer Kunden zeitnah installieren. Auch beim Patch-Management hilft die neueste Version von Barracuda RMM. Patches können einfach auf die identifizierten Endgeräte aufgespielt werden und so diese Anwender vor Angriffen der Cyberkriminellen schützen.

Übersicht über die wichtigsten RMM-Werkzeuge

RMM und Intronis Backup von Barracuda MSP lassen sich nun endlich auch synchronisieren. Der daraus hervorgehende Report informiert den MSP über fehlende oder unvollständige Backups.

Integration mit ServiceNow

MSPs möchten möglichst viele ihrer Standardprozesse automatisieren, etwa mit Hilfe eines IT-Ticket-Management-Systems. Derartiges offeriert ServiceNow mit dem eigenen PSA-Tool (Professional Services Automation). Dem Wunsch der MSPs nach derartigem System hat Barracuda entsprochen und die Workflow-Lösung von ServiceNow in die eigene RMM-Software integriert.

Als Ergebnis der bidirektionalen Integration mit dem das Workflow-System von ServiceNow werden bei der manuellen oder automatischen Erstellung eines Tickets in Barracuda RMM zusätzlich Ereignisse in der Lösung von ServiceNow erzeugt. Diese Integration ermöglicht es MSPs, auch ihre etablierten Event-Management-, Alert-Management- und Ticket-Management-Systeme in ServiceNow mit Barracuda RMM zu nutzen.

Darüber hinaus gehende Erweiterung innerhalb von Barracuda RMM:

• verbesserte Unterstützung für MacOS, einschließlich eines Mac-Device-Manager-Agenten sowie Upgrades für Catalina und Big Sur

• neues MSI-Installationspaket für den Barracuda-RMM-Device-Manager-Agent für Windows

• verbesserte Alarmierungs-E-Mails, einschließlich Standort-, Geräte- und Alarmkonfigurationsnamen in den Betreffzeilen

• verbesserte Suche in Berichten

Kay-Uwe Wirtz, Regional Account Director MSP DACH bei Barracuda, kommentiert das Update: "Die kontinuierlichen Verbesserungen, die wir vornehmen, unterstreichen unser stetiges Engagement, MSPs beim Ausbau ihrer Security-Kompetenz zu unterstützen. RMM-Tools müssen Teil der täglichen Sicherheitsbewertung und -behebung von Managed Services werden. Wir möchten diese Aufgaben für Managed Service Provider vereinfachen, indem wir neue Funktionen hinzufügen, und MSPs damit ein erweitertes Toolset bieten, das es ihnen erlaubt, Sicherheitsrisiken zu senken und den Schutz von Kundendaten und -anwendungen zu stärken."