Die Bechtle AG erwirbt Ende 2018 die R. Bücker EDV-Beratung Datentechnik GmbH (Bücker EDV) mit Sitz im ostwestfälischen Hille. Der 1992 gegründete Spezialist für IT-Security beschäftigt 43 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von mehr als 16 Millionen Euro. Bücker EDV verfügt über ausgewiesene Experten im Wachstumsmarkt Security, exzellente Herstellerbeziehungen und branchenübergreifend gewachsene Kundenbindungen. Das IT-Beratungsunternehmen regelt durch den Verkauf auch die langfristige Nachfolge der beiden Gründer Rosemarie und Peter Bücker, die weiterhin als Geschäftsführer im Unternehmen bleiben. Sohn Christian Bücker agiert als Geschäftsführer beim Netzwerksicherheitsanbieter macmon.

Die Bückers sind seit 26 Jahren im deutschen IT-Security-Markt aktiv und haben ihr Unternehmen als überregionalen Spezialisten für IT-Security, insbesondere für mittelständische Kunden und öffentliche Einrichtungen, etabliert. Das Systemhaus wurde von Security-Herstellern wie Kaspersky, Eset, F-Secure, McAfee und Symantec vielfach als "Partner of the Year" ausgezeichnet und genießt bei diesen Anbietern einen exzellenten Ruf als profunder Berater des Mittelstands. Das Angebotsspektrum von Bücker EDV deckt Lizenzierung sowie Beratung und Dienstleistung rund um IT-Sicherheit ab.

Oliver Schmidt, Bereichsvorstand bei der Bechtle Managed Services AG, ist voll des Lobes über den Nezugang: "Mit Bücker kommt ein bei Kunden anerkanntes und geschätztes Team aus sehr gut ausgebildeten Security-Spezialisten zu uns. Wir bauen damit nicht nur unsere in der DACH-Region breit aufgestellte Security-Community weiter aus, sondern verstärken uns zugleich regional in der wirtschaftlich interessanten Region Ostwestfalen. Ich bin überzeugt, dass die Kombination aus Bechtle und Bücker zu einer Erfolgsgeschichte für Kunden, Mitarbeiter und Herstellerpartner wird".

Rosemarie Bücker freut sich ebenfalls, Mitglied der Bechtle-Familie zu werden: "Die Entscheidung zum Zusammenschluss mit Bechtle ist für uns eine unternehmerische Chance, an unserem Standort in Hille weiter zu wachsen. Er sorgt zugleich für langfristige Stabilität, Verlässlichkeit und Sicherheit, was für uns als Familie ein wichtiges Anliegen gegenüber unseren Mitarbeitern und Kunden war. Wir freuen uns sehr auf die neuen Zukunftsperspektiven unter dem Dach von Bechtle."

Über Konditionen und Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt der kartellbehördlichen Genehmigung. Geplant ist, den Unternehmensnamen in Bücker Security GmbH zu ändern und wie üblich um den Zusatz "ein Unternehmen der Bechtle Gruppe" zu ergänzen.