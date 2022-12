Cloudera hat Benjamin Bohne zum Group Vice President Sales für Central EMEA ernannt. Damit verantwortet er bei dem Spezialisten für hybride Daten-Cloud den Vertrieb in der DACH-Region und Osteuropa. Bohne sitzt in Frankfurt am Main und berichtet in seiner neuen Position an Romain Picard, Senior Vice President EMEA bei Cloudera.

Bohnes Ziel ist es, neben dem direkten auch den indirekten Vertrieb zu stärken, wo der Hersteller aktuell unter anderem mit TD Synnex (Tech Data) zusammenarbeitet. Daneben wird er maßgeblich für die Entwicklung und Umsetzung der Go-to-Marktet-Strategien des Unternehmens mitverantwortlich sein.

"Cloudera verfügt mit seiner einzigartigen hybriden Datenplattform über ein Erfolgsrezept, das Unternehmen alle Bausteine für den Einsatz moderner Datenarchitekturen liefert - und ihnen so den Weg bereitet, ein datengetriebenes Unternehmen zu werden", kommentiert Bohne die Ausgangssituation. Die kennt er aus seiner Zeit als Regional Sales Director DACH bei dem Unternehmen noch ganz gut. Er kehrt jetzt nach einer Zwischenstation als Regional Sales Director CEMEA bei Confluent zu Cloudera zurück. Frühere Stationen waren bei Hortonworks, MongoDB, CA Technologies und Good Technology (inzwischen Teil von Blackberry).

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benjamin Bohne einen so erfahrenen Vertriebsmanager mit Cloud-Hintergrund für die Leitung unseres CEMEA-Teams gewinnen konnten", sagt Romain Picard. "Er ist mit Cloudera bereits sehr vertraut und wird den Vertrieb mit seinem umfassenden fachlichen Know-how und seiner exzellenten Kenntnis des europäischen Marktes weiter optimieren und mit der gesamten Geschäftsstrategie des Unternehmens in Einklang bringen."

Mehr zu Cloudera

