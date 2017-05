Blockchain wird die Wirtschaft weltweit verändern - und das bereits in wenigen Jahren. Davon ist Jürgen Schaar, Gründer von Blockchainfirst, überzeugt. Wie verlässlich sein Gespür für disruptive Technologien ist, hat Schaar in seiner fast 30-jährigen Karriere in der IT- und Elektronik-Industrie schon mehrfach bewiesen. Was ihn an der Blockchain so fasziniert und wo die Technologie bereits heute zum Einsatz kommt, skizziert er im Video-Interview.

» Distribute Blockchain Conference 2017 Erfahren Sie an einem Tag alles, was Sie über Blockchain wissen müssen! Sichern Sie sich Ihren Platz auf der Distribute Blockchain Conference am 16. Juni 2017 in Hamburg. Jetzt anmelden!

Die blockchainfähigen Chips von Blockchainfirst sind bereits im Einsatz. Beispiele dafür sind das Car Wallet, das Truck-Wallet- und Blockchain Maut System, das Jürgen Schaar beim BMVI Startup Pitch des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur im April 2017 vorstellte (der entsprechende Pitch startet im unten stehenden Video bei 1:38:55) sowie die Blockchain Ladestation und die mit Bitcoin zu erstehende Kaffee-Machine (siehe Video).

Truck Wallet und Blockchain Maut System beim BMVI Startup Pitch (Start ab 1:38:55)

Kaffee-Maschine mit Bitcoin-Zahlungssytem