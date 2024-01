Neues Jahr - neuer Vorstand: Bei Büroring wurde zum 1. Januar 2024 Frank Eismann vom Aufsichtsrat als Vorstand für Vertrieb und Marketing eingesetzt. Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Kai-Uwe Heuer wird er eine Doppelspitze bei der Genossenschaft bilden.

Eismann ist im Channel kein Unbekannter: Als Geschäftsführer des Finanzinvestors GFC und Mitglied der Geschäftsleitung beim Systemhaus Nexcom sowie als Vorstand des Systemhausverbunds Winwin kennt er sich im Umfeld der Systemhäuser und IT-Dienstleister bestens aus. Nun fügt er als Büroring-Vorstand eine weitere Tätigkeit hinzu.

Erst vor wenigen Tagen hatte Büroring die Mitglieder über eine Kooperation mit Winwin, dem Ring grafischer Fachhändler (RGF) sowie der LKS Concept informiert. Welche Vorteile dies für die angeschlossenen Händler bringen wird, darüber will die Genossenschaft dann im Februar informieren. Die nun erfolgte Berufung von Winwin-Vorstand Eismann in die Büroring-Chefetage soll aber laut Büroring in keinem direkten Zusammenhang mit der neu geschlossenen Allianz stehen.

Ute Borgard verlässt den Vorstand

Eismann soll einem Bereich die Hauptthemenfelder "Mitgliederbetreuung und Entwicklung", "Digitalisierung", "Strategie", "Marketing", "Herstellerkontakte", "Vertrieb", "Kommunikation" und "Presse" verantworten. Bei der Unternehmensgruppe erhofft man sich durch die Bestellung Eismanns "eine entscheidende Grundlage zur erfolgreichen strategischen Weiterentwicklung".

Die bisherige Interimsvorständin Ute Borgard verlässt den Vorstand und kehrt auf ihre Position als Finanzprokuristin in ihrem alten Aufgabengebiet zurück.

