Als neuer General Manager für die Schweiz verantwortet Christian Seider sämtliche Landesaktivitäten. Seider soll die Kundenbeziehungen ausbauen und das regionale Team verstärken. Er folgt auf Pierre Klatt, der mit seiner langjährigen Markterfahrung und einem breiten Netzwerk als Executive Strategic Advisor bei NTT Data zur Verfügung steht.

Intensiver Wettbewerb im anspruchsvollen Umfeld

Der studierte Wirtschaftsingenieur wechselte 2015 nach 13 Jahren von IBM Global Business Partners, wo er zuletzt als Client Partner für Automotive- und Manufacturing-Kunden zuständig war, zu NTT Data. Seider ist seit 2015 in unterschiedlichen leitenden Positionen für das Unternehmen tätig. In den vergangenen drei Jahren leitete er die Bereiche Manufacturing, Pharma & Lifescience, Transport & Logistics, Consumer Packaged Goods/Retail und Energy & Utilities.

"Wir möchten NTT Data in der Schweiz als den bevorzugten Innovationspartner rund um das Thema Digitalisierung positionieren und sehen großes Potenzial", erklärt Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender des Vorstands bei NTT Data DACH. "Mit Christian Seider setzen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit an die Spitze des Schweizer Teams. Sein Branchen-Knowhow und die Leidenschaft für die digitale Transformation werden wesentlich dazu beitragen, unsere Kundenbeziehungen in der Schweiz weiter auszubauen und das Team vor Ort zu stärken."

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, einen unserer wichtigsten Wachstumsmärkte mit einem großartigen Team weiterzuentwickeln", sagt Christian Seider über seine neue Aufgabe. "Der Schweizer Markt bietet ein wettbewerbsintensives Umfeld mit anspruchsvollen Kunden. Unser Ziel ist es, hier mit unserer Kombination aus Industrieexpertise und großer Innovationskraft zu überzeugen und den Kunden so einen echten Mehrwert zu bieten."