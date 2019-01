Auf der neu geschaffenen Position des Vertriebsleiters führt Bärenklau das Verkaufsteam von Myfactory in Deutschland an. Außerdem verantwortet er in dieser Rolle den Partnervertrieb und den Sales Cloud Bereich, der Partner bei der Neukundenakquise für die Public-Cloud-Lösung unterstützt. Bärenklau berichtet direkt an David Lauchenauer, Geschäftsführer der Myfactory Gruppe.

Bärenklau wurde verpflichtet, um mehr Koordination und Führung im Bereich Partner und Vertrieb bei Myfactory zu schaffen. Er soll sich nun um Partnerakquise und Leadbearbeitung kümmern und dafür die geeigneten Presales-Maßnahmen ergreifen. Zudem unterstützt und coacht er das Verkaufsteam von Myfactory mit dem Ziel, eine auf den Markt ausgerichtete Verkaufsmannschaft aufzubauen, die Partner im deutschsprachigen Raum unterstützen soll.

Bärenklau ist bereits seit September 2012 bei Myfactory beschäftigt: zuerst als einfacher Sales-Mitarbeiter und seit April 2015 als Teamleiter Partnervertrieb. Seine Karriere in der IT-Branche begann er im August 2011 bei Orange Business Services. Davor hat er an der Hochschule Aschaffenburg internationales technisches Vertriebsmanagement studiert und es als Bachelor of Engineering abgeschlossen..

David Lauchenauer, Gesellschafter der Myfactory Gruppe, begründet seine Entscheidung, Bärenklau als Vertriebsleiter einzustellen: "2017 konnten wir allein in Deutschland rund 500 neue Kunden gewinnen und den Umsatz um 28,3 Prozent steigern, 2018 gab es eine ähnliche Entwicklung. Dieser Erfolg macht es möglich, in das Partnernetzwerk zu investieren und mit Timo Bärenklau als Vertriebsleiter den nächsten Schritt in der Expansion zu gehen. Er hat in den vergangenen Jahren als Leiter Partnervertrieb erfolgreich das Partnernetzwerk ausgebaut und erhält nun zusätzlich mit der neuen Rolle die Strukturen, um den Partner-Channel und damit uns zu stärken."

