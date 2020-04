Im März 2020 haben die TK-Hersteller Funktel und Spectralink eine enge Partnerschaft vereinbart. Funktel ist ein deutscher Hersteller von Mobiltelefonen, die ausschließlichen im gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Zu den bevorzugten Funktel-Kunden gehören Industrie- und Versorgungsunternehmen, Behörden, Krankenhäuser und alle Betriebe, bei denen es auf die unmittelbare telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter kommt: Feuerwehr, Werkschutz, etc. Die Anfänge des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1964 zurück.

Spectralink ist ein dänischer Anbieter von Server-Infrastruktur für die Mobilkommunikation via DECT, WLAN und über den Funkstandard TETRA, der vorwiegend in Krankenhäusern, Hotels und im Einzelhandel zum Zuge kommt. Für die engere Zusammenarbeit mit dem deutschen TK-H ersteller hat sich Spectralink unter anderem deshalb entschlossen, um die eigene DECT-Infrastruktur mit den Funktel-Endgeräten zu kombinieren, die der EU-Richtlinie ATEX entsprechen und damit auch Explosionen überstehen. Derartig robuste DECT-Handgeräte werden etwa in Chemiewerke benötigt, damit sie auch im Katastrophenfall einsetzbar bleiben.

Lesetipp: Spectralink mit Scansource

Mitte April 2020 hat nun der 1997 gegründete Value Added Distributor (VAD) Complus seine Zusammenarbeit mit Funktel verstärkt und auch die in das Spectralink-System integrierten ATIX-zertifizierten DECT-Endgeräte des deutschen TK-Herstellers mit in sein Portfolio aufgenommen. Der VAD unterstützt nun verstärkt Integrationspartner und Reseller beim Vertrieb der Notruf fähigen Telefone von Funktel.

Rolf-Dieter Finger, OEM Sales Manager bei Funktel, begründet diese Entscheidung, mit dem VAD enger zusammenarbeite zu wollen: "Complus ist ein kompetenter Partner, der DECT-Integratoren von der ersten Anfrage über die Installation bis zum Support einen Top-Service bieten wird. Das Team der Complus ist in jedem Fall wie gewohnt zuverlässig zur Stelle, da bin ich mir sicher."

Complus-Vertriebsleiter Erik Göhna macht nicht viel Aufhebens um die nun verstärkte Zusammenarbeit mit Funktel: "Für uns ändert sich nicht allzu viel, wir kennen uns schon sehr lange und haben in vielen erfolgreichen Projekten gezeigt, dass wir erfolgreich zusammenarbeiten. Die ATEX-zertifizierten Lösungen von Funktel sind professionell und marktführend. Da wir uns ausschließlich auf Top-Produkte konzentrieren, ist es nur konsequent, dass wir unser Portfolio nun damit ergänzen."

Außer bei Complus sind die Funktel-Handgeräte auch noch bei Api und Allnet erhältlich.

auch lesenswert: Complus nimmt Yealink an Bord