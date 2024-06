Die Besucher der Veranstaltung erhalten Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Trends im Netzwerk-Umfeld. Neue Einsichten zum effizienten und sicheren Betrieb von IoT- und Produktionsumgebungen dürften sie ebenfalls mit nach Hause nehmen.

Zu Beginn des "Controlware Network Day" am 19. Juni hält Boris Nikolai Konrad eine Keynote. Dabei geht der Gehirnforscher der Frage nach, wie wir mit der Künstlichen Intelligenz (KI) umgehen sollten, damit sie uns nicht schon bald übertrumpft. Neueste Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft könnten dabei behilflich sein.

Was KI schon heute zu tun imstande ist - das erfahren die Teilnehmer im Anschluss. Eine ganze Reihe an Vorträgen und Workshops unter dem Titel "AI native Networks" befasst sich mit der aktuellen Bedeutung der KI-Technologien beim Design und Betrieb von Netzwerken. Experten von Alcatel-Lucent, Arista Networks, Controlware, Juniper und Extreme Network berichten über die realen Einsatzszenarien.

Der KI kommt aber auch eine Schlüsselrolle beim Netzwerk-Management und natürlich bei der Absicherung der Netzwerk-Infrastruktur. Was genau dabei schon heute möglich ist, darüber informieren unter anderem Referenten von Cisco, Huawei, Fortinet und HPE Aruba.

Flankierend zu den Vorträgen stellen mehrere Anbieter ihre aktuellen Lösungen in einer großen Ausstellung vor. Die Besucher erhalten hier die Möglichkeit, sich eingehend über die neuesten Technologien zu informieren und mit den Experten vor Ort über konkrete Projekte zu sprechen.

Für Jens Müller, den Teamleiter Business Development Network Solutions bei Controlware, ist neben der KI auch die Einbindung von IoT-Clients in Netzwerke sehr wichtig. Und er weist auf neue rechtliche Anforderungen hin - etwa auf die NIS2-Richtlinie, die im Oktober in Kraft tritt. "Wir wollen IT-Verantwortlichen aufzeigen, wie sie innovative Netzwerktechnologien nutzen können, um einen performanten und sicheren Betrieb zu gewährleisten, Digitalisierungsanforderungen umzusetzen und allen gesetzlichen Bestimmungen Rechnung zu tragen", so der Business Development Manager.

Wer sich für IoT interessiert, kann noch einen halben Tag länger in Hanau bleiben, denn am 20. Juni lädt Controlware zum ersten "OT-Forum" ein, das den Schwerpunkt auf den sicheren und effizienten Betrieb von Industrie-Umgebungen legt. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei, hier geht's zur Anmeldung.



