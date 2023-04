Couchbase, Anbieter einer Datenmanagement-Plattform, hat Robert Ekström als neuen Vice President und General Manager EMEA verpflichtet. Ekström war zuletzt mit derselben Positionsbezeichnung beim Automatisierungsspezialisten Workato sowie dem Robotic-Process-Automation-Pionier BluePrism beschäftigt.

In beiden Positionen nahm er seine Aufgaben aus dem Großraum München heraus wahr und hat somit auch schon Erfahrung im DACH-Markt. Frühere Stationen von Ekström waren bei ServiceNow, Dell EMC, Xerox und Dell.

Als Europa-Chef bei Couchbase will Ekström den Schwerpunkt auf den Ausbau des Netzwerkes lokaler Partner legen. Dies soll dem Anbieter helfen, besser auf die Anforderungen von bestehenden und neuen Nutzern einzugehen und eine enge Kundenbetreuung gewährleisten. Dafür will der gebürtige Schwede in Deutschland und der Schweiz auch neue Mitarbeiter in den Bereichen Pre-Sales, Sales und Marketing an Bord holen.

"Datenbanken sind das Herzstück eines jeden Unternehmens, können aber in Zeiten von Fachkräftemangel und Ressourcenknappheiten schnell zu einer Herausforderung werden", sagt Ekström. "Couchbase bietet mit seinem flexiblen DBaaS-Service die nötigen Lösungen an, arbeitet eng mit Hyperscalern zusammen und verfügt über die richtigen Technologien, um auf die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe einzugehen."

