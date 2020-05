Cyber-Risiken effizient abwehren

Trotz zahlreicher Messaging-Alternativen steht E-Mail bei den meisten Unternehmen nach wie vor hoch im Kurs - insbesondere was die Kommunikation mit Kunden und externen Geschäftspartnern betrifft. Und E-Mail stellt auch einen beliebten Angriffsvektor für Cyber-Kriminelle dar, wie Untersuchungen von Mimecast belegen: Etwa 94 Prozent der im Zuge des Reports gefragten Unternehmen sahen sich schon Phishing-Angriffen ausgesetzt, 54 Prozent verzeichneten ein erhöhtes Aufkommen dieser Attacken im Laufe des letzten Jahres.

Gebräuchliche Schutzmechanismen für E-Mails (Spam-Filter & Co), die gängige E-Mail-Plattformen wie Office 365 mitbringen, bieten keinen ausreichenden Schutz. Cyberkriminelle passen ihre Strategien kontinuierlich an, sodass das Risiko Tag für Tag steigt. Laut dem Threat Intel Report war im vierten Quartal 2019 ein Anstieg derartiger E-Mail-Attacken um 145 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten zu beobachten.

Systemhaus testet die E-Mail-Security-Suites

Dieses Problem ist 2019 auch stärker ins Bewusstsein der IT-P GmbH aus Hannover vorgedrungen - sowohl was die eigene Kommunikationsstruktur als auch die E-Mail-Plattformen der Kunden betrifft. Die dort bisher eingesetzten Schutzmechanismen konnten nicht mehr alle via E-Mail verbreiteten Gefahren abwehren. "In Zeiten von Ransomware, Trojanern und Phishing fragt sich jeder, ob das Sicherheitskonzept ausreichend ist", erklärt Florian Bindernagel, Sales Manager bei IT-P.

"Oft reicht schon ein falscher Klick auf einen Anhang aus, um weite Teile eines Geschäftsnetzwerks zu kompromittieren", so der Vertriebler weiter. Und eine Vielzahl der von Ransomware-Attacken betroffenen Unternehmen belegt seine These aufs Vortrefflichste.

Denn diese via E-Mai verbreitete Verschlüsselungs-Malware "installierte" sich - vor allen in den vergangen vier Jahren - unfreiwillig bei zahlreichen Firmen jeder Größe auch in Deutschland: Angefangen beim Ein-Mann-Betrieb bis hin zu Großkonzernen. Bekannt geworden sich hauptsächlich jene Schadensfälle, bei denen die Betroffenen mehrere Tausende Euro "Lösegeld" für die Entschlüsselung der Daten bezahlt haben, hauptsächlich im öffentlichen Sektor, und dort besonders oft bei Gesundheitseinrichtungen (Reha-Kliniken und Krankenhäuser).

Und dabei fängt dieses Desaster immer ganz harmlos an: Ein einziger Mitarbeiter fällt auf die Spam- oder Phishing-Mail rein und schon kann sich der in dieser Nachricht enthalten Schadcode im gesamten Firmennetzwerk ausbreiten. Zu den unmittelbaren Kosten (Systemausfall, Lösegeldzahlung) kommt noch der weit schwerwiegende Reputationsverlust des betroffenen Unternehmens bei seinen Kunden und Partnern hinzu.

Wahl der passenden E-Mail-Security-Lösung

Und so begab sich die IT-P GmbH 2019 auf die der Suche nach einem E-Mail-Security-Anbieter, der dieses Problem lösen könnte. In die engere Auswahl kamen die E-Mail-Schutzschirme von Sophos und Mimecast. Die IT-P GmbH entschied sich dann - vor allem aufgrund des zeitgemäßen und gut verständlichen Lösungsansatzes - für das System von Mimecast. Nicht zuletzt überzeugte den IT-Dienstleister auch die Preisgestaltung und hohe Renewal-Rate, die zu wiederkehrenden Umsätzen für den Reseller führt.

Ebenfalls gut kam bei dem Systemhaus aus Hannover die hohe Anpassungsfähigkeit der Lösung an. Auch die Abdeckung aller möglichen via E-Mail verbreiteten Bedrohungen kann sich laut Florian Bindernagel sehen lassen. Schon kurz nach Unterzeichnung der Vertriebspartnerschaft durften sich Mimecast und IT-P über erste abgeschlossene Verträge freuen. Zu den ersten gemeinsamen Kunden zählten Beratungshäuser und Betriebe der öffentlichen Hand.

Warum die Partnerschaft zwischen Mimecast und IT-P so gut funktioniert

Der IT-P GmbH war schon vor Abschluss des Kooperationsvertrages mit Mimecast bewusst, dass etwa 60 Prozent der eingehenden E-Mails als bösartig einzustufen sind und es daher nicht genügen würde, auf ein starres System zur Verteidigung dieser zielgerichteten Angriffe zu setzen. "Mimecasts E-Mail-Sicherheitsdienste bieten essenzielle Verteidigungstrategie gegen E-Mail-basierte Angriffe", gibt der IT-P-Manager zu Protokoll.

Mimecast erwirbt weiteren Security-Anbieter

"Die Targeted Threat Protection etwa unte1rsucht sämtliche firmeninternen und -externen Mails auf potentielle Bedrohungen wie Phishing und Ransomware-Angriffe, während die Data Leak Prevention verhindert, dass vertrauliche Unternehmensdaten unberechtigterweise nach außen gelangen. Die E-Mail-Security-Lösung von Mimecast ist darauf ausgelegt, auch die kompliziertesten E-Mail-Bedrohungen wirksam zu bekämpfen und unsere Kunden so zu schützen, dass diese sich voll auf ihre eigentliches Geschäft konzentrieren können", argumentiert Bindernagel weiter

Hilfreich war für IT-P hierbei die Unterstützung des Hersteller bei der Kundenakquise - sei es bei Events oder bei den sogenannten "Call out-Days". Im September 2019 fand ein solcher "Call out-Day" bei IT-P statt. Dessen Ziel war es, IT-Ps Vertriebsmitarbeiter bei der Kaltakquise zu unterstützen. Bindernagel erinnert sich noch ganz genau an dieses Training: "An diesem Tag wurden wir von einer Mimecast Business Development-Managerin unmittelbar bei der Akquise unterstützt. Sie rief einen unserer interessierten Kunden an ('Call out!') und wir durften diesem Kunden das E-Mail-Security-System gleich im Anschluss vorstellen!"

Das gab für IT-P schlussendlich den Ausschlag, die E-Mail-Security-Plattform von Mimecast ins eigene Portfolio aufzunehmen. "Dieses System ist einfach zu nutzen und zu erklären, und somit für IT-Dienstleister ein ideales Werkzeug, um E-Mail-Sicherheit und Cyber-Resilienz voranzutreiben. Wir können unseren Kunden ein starkes Werkzeug an die Hand geben, um die eigene Kommunikation wirksam zu schützen. Das Bezahlmodell ist flexibel und skalierbar", resümiert Bindernagel. Das komme Kunden sehr entgegen.

Der Foodtruck von Mimecast

"Das Feedback unserer Kunden ist durchweg positiv", berichtet er. "Sie teilten uns mit, dass sie, seit sie die Mimecast-Lösung nutzen, kaum noch Spam-Mails erhalten, und dass sich auch die Systemadministratoren im Umgang mit dieser E-Mail-Security-Suite von leicht tun", so der IT-P-Manager weiter. "Viele unserer Kunden hatten seitdem keinen Virusbefall mehr, bösartige Anhänge und Angriffe mit vorgespielten falschen Identitäten kämen ebenfalls nicht mehr vor."

Kundenakquise leicht gemacht

Mittlerweile zählen zu den IT-P-Kunden Unternehmen unterschiedlicher Größe aus verschiedenen Branchen: Webshop-Betreiber, Retailer, größere Einzelhandelsgruppen, Versicherer, Logistikdienstleister, aber auch kleinere Handwerks- und Industriebetriebe. Diese Kunden haben laut Dienstleister der modulare Aufbau der Lösung und das leicht erklärbare Bezahlmodell überzeugt.

Zudem ließen sich mit der Mimecast-Technologie, die sich vom überholten Perimeter-basierten Ansatz wegbewegt, Risiken proaktiv erkennen. So könne dieser E-Mail-Schutzschirm mit der zunehmenden Bedrohungslage mitwachsen. Laut Bindernagel lassen sich damit auch Services genau auf die Bedürfnisse der Kunden zurechtschneiden, so dass deren interner E-Mail-Verkehr automatisch auf Bedrohungen untersucht wird.

Davor waren E-Mail-Schutzsysteme bei diesen Kunden fester Bestandteil der Firewall-Architekturen von Checkpoint, Fortinet oder Sophos, doch dieser Perimeter-zentrische Ansatz greife zu kurz: "Die Gefahrenlage in der heutigen digitalisierten Welt hat sich drastisch gewandelt, und einer der wichtigsten Kanäle für eine Attacke auf das Firmennetz ist die E-Mail", da ist sich Bindernagel ganz sicher.

"Targeted Threat Protection, Data Leak Prevention, Threat Remediation sowie ein nahezu 100-prozentiger Spam- und Virenschutz sorgen für die bestmögliche E-Mail-Sicherheit in Unternehmen", so der IT-P-Manager. "Und die Mimecast-Lösung ist dabei auch noch einfach und kostengünstig zu betreiben."

Mimecast baut Channel in Deutschland auf

Sollte eines Tages eine neue fortschrittliche Cyber-Attacke doch Erfolg haben, dann ist Bindernagel auch nicht bange: Das System von Mimecast sei in der Lage, Störungen des Geschäftsbetriebs als Folge derartiger Angriffe klein zu halten, so dass die Kommunikation per E-Mail aufrechterhalten werde.

"Es gelang uns, unseren Kunden eine sichere und leistungsfähige E-Mail-Kommunikationsplattform zur Verfügung stellen - mit allen notwendigen Ausfallsicherheiten und dem bisher leistungsstärksten E-Mail Archiv dem Markt. Das Gesamtangebot von Mimecast überzeugte uns genauso wie die Möglichkeit, die Lösung ständig zu erweitern", zieht der IT-P-Manager sein persönliches Fazit.