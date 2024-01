Kindermann präsentiert mit dem neuen Klick&Show K-FX Plus seinen bisher leistungsstärksten Vertreter an BYOD- und BYOM-Lösungen. Das neue System ermöglicht den Anschluss vorhandener USB-Geräte im Konferenzraum, wie Video- oder Soundbars, Kameras und Freisprecheinrichtungen. Diese können unabhängig von der UCC-Plattform kabellos mit dem Notebook genutzt werden.

Mit 4K und Dual Screen

Die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Vorgänger sind neue Transmitter, die Übertragung von 4K-Inhalten sowie die erweiterten Dual-Screen-Funktionen. Damit lassen sich gleich zwei Hauptanzeigen direkt an einer K-FX Plus Basiseinheit nutzen und Meetings übersichtlicher sowie produktiver gestalten. So behält man die Teilnehmer des Online-Meetings im Blick und kann darüber hinaus Inhalte von lokalen Geräten präsentieren. Der Content lässt sich zudem zum Host-Laptop streamen, um ihn mit externen Personen zu teilen.

Das Klick&Show K-FX Plus unterstützt nun auch zwei USB-Kameras, die unterschiedliche Perspektiven für externe Online-Teilnehmer bieten können. Die Kameras können entweder drahtlos per Laptop oder kabelgebunden via USB an einem stationären PC verwendet werden. Für HDMI-Quellen, wie etwa PC oder Dokumentenkamera, ist ein integrierter 4K-kompatibler HDMI-Eingang an Bord.

Die universelle Verbindungslösung

Wie Kindermann weiter mitteilt ist es dabei egal ob im Meeting Notebooks, Tablets oder Smartphones genutzt werden. Klick&Show K-FX Plus bietet als universelle Lösung eine große Auswahl an Verbindungsmöglichkeiten. Inhalte können per Transmitter, Software-Client sowie nativ per AirPlay, Miracast oder Chromecast auf das Display in bis zu 4K-UHD-Auflösung übertragen werden. Alle gängigen UCC-Plattformen werden dabei unterstützt.

Dazu passend präsentiert Kindermann auf der ISE 2024 auch zwei neue WiFi-Transmitter, wahlweise mit HDMI- oder USB-C-Anschluss. Sie ermöglichen nicht nur die drahtlose Spiegelung von Inhalten in 4K-Qualität, sondern verfügen auch über zwei Tasten für diverse Zusatzfunktionen. Neben dem neuen Design und einem dazu passenden 4K-Behälter für den Konferenztisch, wurde auch die Installation komfortabler: Einfach Transmitter ähnlich Plug&Play an das Gerät anschließen, Show-Taste drücken und die Live-Inhalte zeigen sich auf dem Konferenzdisplay.

Preise und Verfügbarkeit sind derzeit noch nicht bekannt.

