DataCore Software, Anbieter von Hyper-converged Virtual SAN, Software-defined Storage und Parallel-I/O-Technologie, hat Rosario Perri zum Director Strategic Partners and Alliances EMEA ernannt. Perri verantwortet die Entwicklung, Ausbau und Pflege strategischer Partnerschaften in der Region. Mit der neu geschaffenen Position will DataCore vor allem seine aktuelle Parallel-I/O-Technologie positionieren.

Rosario Perri kommt von 1E Limited, einem in London beheimateten Anbieter für Software-Lifecycle-Automatisierung. Dort war er in verschiedenen führenden Positionen für Channel- und Kooperationen auf globaler und EMEA-Ebene verantwortlich, zuletzt für den Vertrieb in EMEA und APAC. Davor war er in führenden Management-Positionen unter anderem bei Nlyte, Touchpaper oder Landesk tätig.

"Rosario verstärkt uns in einer entscheidenden Phase der über zwanzigjährigen Geschichte von DataCore, die geprägt ist durch Innovationen", sagt Amanda Bedborough, Senior Vice President EMEA Operations. "Unsere Parallel-I/O-Technologie erhöht die Produktivität paralleler Datenverarbeitungsprozesse von Unternehmensdatenbanken, Analyse- und Echtzeit-Applikationen und der Transaktionsverarbeitung auf Rekordniveau. Rosario wird uns mit seiner Expertise, Erfahrung und Führungskompetenz kurz vor einer wichtigen Produktneuvorstellung dabei helfen, dieses optimal am Markt zu positionieren und etablieren."

"Dies ist eine außergewöhnliche und aufregende Gelegenheit, um die bahnbrechende Technologie für das Parallel Processing in den Markt zu bringen und damit neue Geschäftsfelder durch neue strategische Partnerschaften zu schaffen", sagt Rosario Perri, Director Strategic Partners & Alliances EMEA. "Ich nehme diese Herausforderung an, weil ich fest davon überzeugt bin, dass DataCore SQL- und Oracle-Umgebungen revolutionieren kann. Dafür müssen wir unser Channel- und Allianz-Netzwerk ausbauen und neue Partner im Enterprise-Umfeld und der Systemintegration gewinnen." (KEW)