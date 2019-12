Backup-Spezialist Datto Inc. mit Hauptsitz in Norwalk, Connecticut, hat Donald Badoux zum Sales Director DACH ernannt. Dies sei ein strategischer Schritt in der für das Unternehmen wichtigen DACH-Region, teilt das Tochterunternehmen der Vista Equity Partners mit. Badoux berichtet vom Standort München direkt an Mark Simon, Managing Director EMEA.

Der Manager und Bachelor in Telekommunikation gilt als ausgewiesener Branchenexperte mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung. Vor seinem Wechsel zu Datto im Oktober 2019 war Donald Badoux über fünf Jahre als Geschäftsführer bei Equinix für die DACH-Region verantwortlich. Weitere Stationen als Führungskraft hatte Badoux unter anderem bei Century Link, Terra Nova, Verizon oder British Telecom.

„Auf unserer bislang größten Partnerkonferenz in Europa, der DattoCon Ende Oktober in Paris, konnte man die Aufbruchsstimmung und die Energie der europäischen MSP-Community deutlich spüren“, erklärt EMEA-Chef Mark Simon. „Das Wachstumspotenzial für unsere MSP-Partner und für uns als Unternehmen ist enorm und wir sind überzeugt davon, mit Donald Badoux die optimale Führungspersönlichkeit gefunden zu haben, unsere Marktposition in der wichtigen DACH-Region weiter zu stärken.“

„Die MSP-Branche spielt eine ganz entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation der Wirtschaft“, so Donald Badoux zu seiner neuen Aufgabe. „Je besser die MSP-Community technologisch und unternehmerisch aufgestellt ist, desto mehr kann sie zum nachhaltigen Digitalisierungserfolg ihrer KMU-Kunden beitragen. Ich freue mich sehr darauf, das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte von Datto in der DACH-Region mitzugestalten und mit einem starken Team viele neue Partner von unserem Lösungsangebot zu überzeugen.“