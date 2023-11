Der texanische IT-Konzern Dell hat eine neue, komplett auf NVMe-Flash-Speicher basierende Appliance angekündigt, die für anspruchsvolle Workloads in Bereichen wie Analytics und generativer KI ausgelegt ist. Dell will die ObjectScale XF960 in verschiedenen Varianten anbieten, die aus PowerEdge-Servern sowie der ObjectScale-Software in der aktuellen Version 1.3 bestehen.

Schnell einsatzbereit

Der Hersteller bezeichnet die ObjectScale XF960 als "Turnkey"-Lösung, die direkt am ersten Tag schon einsatzbereit gemacht werden könne. Der auf Basis von Kubernetes und Containern realisierte Objektspeicher sei die derzeit "weltweit leistungsstärkste Objektspeicher-Appliance auf Kubernetes-Basis". Auch unabhängige Experten gehen davon aus, dass Object Storage die Verwaltung, Nutzung und Analyse großer Datenmengen deutlich vereinfachen wird.

Die Geschwindigkeit der neuen Appliances liegt bei Lesevorgängen laut Dell bei bis zu 4,3 GBit/s und bei Schreibvorgängen bei bis zu 3,3 GBit/s pro Knoten. Dazu kommen geringe "Latenzzeiten im Millisekundenbereich".

Auch auf das Thema Skalierbarkeit habe man besonders geachtet, so Dell. So lasse sich der Storage vom gerade aktuellen Bedarf "bis zu Petabytes und darüber hinaus skalieren". Das sorge für "höchste Zukunftssicherheit und einen entsprechenden Investitionsschutz". Zudem sei es möglich, den Datenimport mit Hilfe herkömmlicher ObjectScale-Appliances zu optimieren. Das neue Modell XF960 kümmere sich dann im zentralen Rechenzentrum um die eigentliche Verarbeitung der Daten.

Dell bietet die XF960 in zwei Software-basierten Varianten an. Die Option "Software Bundle" erfolgt auf Basis der Infrastruktur der Nutzer, während sich Dell um die ObjectScale-Instanz sowie Kubernetes kümmert. Bei der Option "As-an-Application" übernimmt der Anbieter auch das Hosting der ObjectScale-Appliance. Zur Verwaltung durch die Nutzer dient dann Red Hat OpenShift.

Auf Sicherheitsseite unterstützt die XF960 unter anderem Zero Trust, S3-Bucket-Protokollierung, S3-Replikation, selbst verschlüsselnde Laufwerke (SED) sowie einen Konsens-basierten Schutz vor Bedrohungen. Dank der integrierten PowerEdge Smart Cooling-Technik soll die Appliance zudem nachhaltig und energieeffizient sein.