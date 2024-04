Arcserve besetzt die neu geschaffene Managementposition des Director of Sales für die DACH-Region mit Deniz Alboyaci. Er ist in dieser Position für die gesamte Führung der DACH-Region bei Arcserve verantwortlich. Die Aufgaben für die regionale Distribution, die er seit Mitte 2023 bei Arcserve hat, behält Alboyaci weiterhin bei.

Zu seinen neuen Aufgaben als Director of Sales zählen neben der Team-Lead-Funktion vor allem die Stärkung der Marktpräsenz von Arcserve, der Ausbau der Beziehungen zu den Partnern sowie die Entwicklung des Channel-Business in der DACH-Region.

"Mir ist es besonders wichtig, die Channel-Only-Strategie von Arcserve weiter auszubauen und gemeinsam mit unseren Partnern daran zu arbeiten, noch mehr Geschäfte im Channel zu generieren", sagt Alboyaci. "Die Chancen, die sich unseren Partnern und Arcserve heute und in Zukunft bieten, sind unglaublich gut. Der Mix aus einer sehr guten, erprobten und weit entwickelten Technologie in Kombination mit motivierten Partnern sowie der Nachfrage nach Lösungen für die Data Protection ist die beste Grundlage für den Ausbau des Business in der gesamten DACH-Region."

Vor seinem Wechsel zu Arcserve 2023 war Alboyaci knapp fünf Jahre als Channel Sales Spezialist und zuletzt als Strategic Account Manager bei Acronis für die Betreuung der Partner und Distributoren verantwortlich. Von 2016 bis 2018 war er als Business Manger bei Tech Data (heute TD Synnex) für den Auf- und Ausbau der Marken Acronis, Adobe, Data Core, Symantec und Veritas zuständig. Seine berufliche Laufbahn startete er 2015 im Produktmanagement bei Notebooksbilliger.de.