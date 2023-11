Mit Aleph Alpha gibt es in Deutschland einen KI-Anbieter, dessen Sprachmodelle (Large Language Model, LLM) internationales Renommee genießen, die Partnerschaften mit HPE, SAP, Schwarz, Bosch und anderen mit Investments von über einer halben Milliarde Euro belegen dies eindeutig.

Im Sog von Aleph Alpha sind in Deutschland viele weitere KI-Firmen entstanden, zahlreiche IT-Dienstleister und Kunden nutzen die KI-Technologie bereits auf breiter Basis. Laut Bitkom werden die Ausgaben für KI-Software, KI-Dienstleistungen und KI-Hardware 2023 voraussichtlich auf 6,3 Milliarden Euro steigen - das ist ein Plus von 32 Prozent verglichen mit den KI-Ausgaben im Jahre 2022. Grundlage für diese Zahlen bilden Daten des Marktforschungsunternehmens IDC mit.

Den größten Anteil an den KI-Ausgaben hatte 2023 die KI-Software (4,1 Milliarden Euro), gefolgt von Dienstleistungen rund um KI (1,3 Milliarden Euro) sowie der KI-Hardware (0,9 Milliarden Euro). Für 2024 rechnen die Experten nach aktuellem Stand mit einem ähnlich starken Wachstum - die KI-Ausgaben sollen dann erneut um 30 Prozent auf ein Volumen von 8,2 Milliarden Euro in Deutschland steigen, 2025 könnte sogar die Zehn-Milliarden-Euro-Marke erreicht werden.

Die Akzeptanz von KI in Deutschland hängt laut Bitkom sehr stark vom Regulierungsrahmen ab: "Anbieter und Anwender von KI brauchen einen sicheren Rechtsrahmen, deshalb ist richtig, dass sich die EU um einen AI Act (Artficial Intelligence) bemüht", sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Gleichzeitig warnt er aber vor einer Überregulierung: "Wir müssen wir achten, dass der Schuss anders als bei der Datenschutz-Grundverordnung nicht nach hinten losgeht. In das Zentrum des AI Acts gehören kritische KI-Anwendungen und nicht die sogenannten Foundation Models als Basis-Technologie", so der Bitkom-Präsident weiter.

ChatGPT-Nutzung in Deutschland

"Der Start von ChatGPT vor einem Jahr war eine Initialzündung für den KI-Einsatz. ChatGPT hat vielen Menschen erstmals vor Augen geführt, was KI heute schon leisten kann", meint Wintergerst. "Für Unternehmen war es noch nie so einfach und kostengünstig wie heute, KI einzusetzen und erste Erfahrungen zu sammeln. Diese Chance gilt es, jetzt zu nutzen."

Bitkom selbst hat in Deutschland 1.004 Personen älter als 16 Jahre zu ihren Nutzung von ChatGPT telefonisch befragt. Demnach haben 34 Prozent von den Befragten den KI-Chatbot schon einmal ausprobiert. Zwei Drittel (66 Prozent) glauben, dass ChatGPT und ähnliche Anwendungen ihr Leben grundlegend verändern werden. Alle Ergebnisse dieser Bitkom-Befragung finden sich hier.

Mehr zur KI lesen Sie bitte hier:

ChatGPT und Co. können Fachkräftemangel lindern

Künstliche Intelligenz für MSPs

Zentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern

Thema KI auf dem ChannelPartner Kongress 2023

Der KI-Bot von SAP