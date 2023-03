An Sport-Apps herrscht kein Mangel, und viele davon sind auch speziell für den Fußball programmiert. Hier interessiert die meisten vermutlich, was sich in der Bundesliga tut (vor allem erste und zweite), im DFB-Pokal, der Champions League und mit der Nationalmannschaft. Untersucht haben wir mit Schwerpunkt auf Meldungen und Berichten inklusive Videos zur 1. Bundesliga insgesamt vor allem diese vier Apps: Kicker. OneFußball. Sport1. TorAlarm.

Außerdem 11Freunde, dieses aber mit anderen Kriterien, da es sich hierbei um ein monatlich erscheinendes Magazin handelt, das dennoch für eingefleischte Fußballfans erwähnenswert ist. Für die ersten vier Apps im Alltagseinsatz haben wir folgende Kriterien zugrunde gelegt, ob diese vorhanden sind und wie sie umgesetzt werden:

Toralarm/Ticker

Hintergrundinfos/News und Statistiken

Spielberichte/ Video-Zusammenfassungen oder Streams

Und: Werden auch andere Sportarten in der App angeboten?

Kicker.de: Klassisch und gut

Bei der Kicker-App (im App Store ab iOS 14) sind wir gewissermaßen voreingenommen - denn die Kicker-Zeitung montags und manchmal auch die Zwischenausgabe am Donnerstag haben wir uns schon am Kiosk geholt, als wir selbst noch in der C-Jugend kickten und sowieso jedes Detail aus der Fußball-Bundesliga, der Nationalmannschaft, dem Europapokal der Landesmeister (Vorläufer der Champions League) und anderen Wettbewerben detailliert verfolgt haben. In Prä-Internetzeiten war "die Kicker" eine der besten Informationsquellen überhaupt. Wie das Kicker-Magazin sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte verändert hat, kann man zum Beispiel in diesem Archiv und Antiquariat sehen. Doch es geht um die Gegenwart, und da muss sich auch die Kicker-App unseren Kriterien unterziehen und gegen die Mitbewerber bestehen.

In dieser Hinsicht hat die Kicker-App viel zu bieten. Sie informiert umfassend über das Spielgeschehen, auch schon im Vorfeld, welche News es dazu gibt, welche Spieler und Transfers aktuell sind, die voraussichtlichen Aufstellungen und mehr. Tabellen und Statistiken und die Anbindung an Social Media komplettieren das Bild. Ein "Toralarm", der relativ schnell über Treffer der Lieblingsmannschaften oder der interessantesten Begegnungen informiert, ist ebenfalls selbstverständlich.

Leider gibt es kaum "echte" Videos zu den Spielberichten, lediglich Hintergrund-Informationen oder Interviews. Das gilt gerade auch für das in die App integrierte Kicker.tv. Und auch das muss man sich zunächst mit relativ langer Werbung erkämpfen.

Dafür gibt es kaum eine Sportart, die man in der Kicker-App nicht findet. Angefangen bei sämtlichen Varianten des Fußballs inklusive Champions League, Nationalelf, Frauen-Fußball oder U 21. Dann aber auch Motorsport, Basketball oder American Football, sogar E-Sport ist integriert. Man kann sich praktisch unendlich lang in der Kicker-App aufhalten, ohne dass es einem beim Thema Sport langweilig wird. Insgesamt ist Kicker eine zuverlässige App, der für unseren Geschmack nur der wenn auch spätere Zugang zu Spielberichten aus der Bundesliga im Video fehlt. Werbefreiheit kann man sich für 2,49 Euro im Monat erkaufen. Gerade die ist in der Kicker-App besonders nervig, weil man nicht immer auf Anhieb erkennt, wo man sie wegdrücken kann. Kostenlos lässt sich außerdem das Widget auf dem Sperrbildschirm nutzen.

OneFootball: Auf den Fußballpunkt konzentriert

In OneFootball (im App Store App iOS 14) geht es um Fußball, wie wir ihn verstehen. Im Zentrum steht vor allem die Bundesliga. Zwar bemüht sich die App um Übersichtlichkeit, doch wir müssen uns ziemlich durchwühlen und durchscrollen, bis wir finden, was uns interessiert. Obwohl man seine Lieblingsvereine auch gezielt angeben kann, von denen man dann die primären News erhält. Unter dem Punkt "Spiele" kann man auch nach den Spieltagen suchen, sie sind dort mit Wochentag und Datum angegeben, dort lassen sich zudem nachträglich die Spielberichte (Live-Ticker) abrufen. Unter dem Punkt "Discover" finden sich auch Videos, einige Bereiche bleiben bei uns aber leer, und die "Top Clips" zeigen nur selten Ausschnitte aus Bundesligaspielen. Tatsächlich lassen sich in der App manche Fußballspiele live streamen, aber das funktioniert über Sky Sport und kostet pro Spiel zum Beispiel 3,49 Euro.

Neben dem Ticker gibt es den "Toralarm" und andere Push-Benachrichtigungen bei Anstoß, Platzverweis und anderes mehr wie besonders komfortabel die Benachrichtigung, sobald "Live Clips" (Video Highlights) zur Verfügung stehen. Als kostenlose Zugabe finden sich mehrere Fußball-Quize, mit denen man innerhalb der App sein Spezialwissen testen kann. Für 0,99 Euro, lässt sich monatlich die Werbung zwar nicht komplett abschalten, aber nach Versprechen des Anbieters deutlich minimieren.

Sport1: Übersichtlich und mit Video-Spielberichten

Diese App gefällt uns auf Anhieb sehr gut (im App Store ab iOS 14). Sport1 ist übersichtlich angeordnet und führt schnell zu den gewünschten Kategorien. Auf der Startseite finden sich vor allem die Informationen und Ergebnisse der Fußball-Bundesliga oder des Pokals, je nachdem, was gerade aktuell ist. Es gibt wie bei den anderen Apps einen Ticker, Aufstellungen und Statistik. Besonders gut finden wir, dass unter den "Live- Ergebnissen" zu jedem angezeigten Spiel auch der Button "Highlights" erscheint. Dies ist hier an sich komfortabel integriert. Am Sonntagmorgen sollen diese Berichte und Highlights zur Verfügung stehen, wie Sport1 hier beschreibt: "Ab 8.30 Uhr startet an normalen Spieltagen der Fußball-Sonntag mit Bundesliga Pur. Nach dem Doppelpass gibt es von 14.00 Uhr nochmal die geballte Ladung Bundesliga. In 90 Minuten gibt es ausführliche Zusammenfassungen aller Tore und Aufreger-Szenen der Freitags- und Samstagsspiele." In englischen Wochen geht es demnach am Donnerstagabend mit Bundesliga Pur an den Start. Um allzu viel Werbung zu vermeiden, kann man sich mit E-Mail-Adresse und Passwort registrieren. Auch innerhalb der App sind Bundesliga-Highlights nach einer gewissen Zeit abrufbar.

Schön ist auch, dass man sich über die Favoriten eine persönliche Startseite basteln kann, auf der man genau die News zu den Ligen, Vereinen und Sportarten erhält, die man sich wünscht. Ähnlich wie Kicker.de hat auch Sport1 eine ganze Reihe von Sportarten außerhalb des Fußballs im Angebot, so dass man sich auch hier umfassend informieren lassen kann. Unter dem letzten Stichpunkt "Video & TV" bekommt man noch mal übersichtlich die wichtigsten Videos etwas zu den Bundesliga-Highlights oder auch "Bundesliga Classics" (interessante ältere Spielberichte oder Clips) serviert.

Alles in allem ist Sport1 eine App, die uns gut gefällt und die wir mindestens so intensiv wie Kicker nutzen. Dabei machen wir noch nicht mal Gebrauch von deren eigenem TV-Programm, das ebenfalls in der App integriert ist. Freilich interessiert uns die schottische Championship nicht ganz so sehr. Doch auch andere Sendungen und Podcasts finden sich. In-App-Käufe gibt es nicht, die Werbung hält sich in erträglichen Grenzen, vor einigen Videos muss man sich entsprechend Reklameclips anschauen.