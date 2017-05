Michael Gerard ist seit Mitte April Chief Marketing Officer der E-Spirit AG, einer Tochter der Dortmunder Adesso AG und Anbieter des FirstSpirit Content Experience Hubs. Gerard soll als Leiter des globalen Marketingteams das Wachstum in Europa und Nordamerika weiter voranzutreiben. Dabei soll er sich auf Marketingstrategie, Markenbekanntheit, Nachfragegenerierung und Vertriebsunterstützung fokussieren. Er berichtet direkt an den Vorstand Udo Sträßer.

Michael Gerard blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in Marketing und Vertrieb in Technologieunternehmen zurück, die er bei Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien von Massachusetts aus unterstützte. Gerard kommt vom CMS-Hersteller Curata, wo er ebenfalls CMO war. Zuvor war er fast zehn Jahre bei IDC in Boston als VP und CMO aktiv. Gerard gehört zu den Top 50 Content Marketing Influencern, der auch als Sprecher bei Branchenevents gefragt ist und wird in Publikationen zitiert wird.

"Ich freue mich sehr, Michael Gerard bei E-Spirit willkommen zu heißen. Er bringt große Expertise in der Führung und im Wachstum globaler Marketing-Software-Unternehmen in das Team ein", sagt Udo Sträßer, Chief Revenue Officer und Mitglied des Vorstandes von E-Spirit. "E-Spirit verzeichnet derzeit sein größtes Wachstum in der bald 18-jährigen Firmengeschichte, sowohl im europäischen Kernmarkt, aber insbesondere auch in Nordamerika. Als neues Mitglied in unserem Bereichsleiterteam wird Michael uns dabei helfen das Momentum fortzuführen und unsere Marketingerfolge in den kommenden Jahren weltweit weiter auszubauen und zu festigen."

"Jetzt ist eine spannende Zeit, um bei E-Spirit anzufangen. Denn die Macht der Inhalte, die digitalen Erlebnisse von Kunden zu beeinflussen und zu verbessern, war noch nie so groß wie heute", erklärt Michael Gerard. "Die effektivsten Marketer schaffen es, von der stark wachsenden Anzahl neuer Kommunikationskanäle und Marketingtechnologien zu profitieren und die Macht des Contents zu nutzen, um Kunden-Engagement und Geschäftswachstum weiter voranzutreiben." (KEW)