Der Spezialdistributor schärft seinen Security-Fokus. Die Ebertlang Distribution GmbH und die Malwarebytes Inc. mit Hauptsitz in den USA bieten dem Fachhandel ab sofort attraktive Konditionen, kostenfreie Testversionen, umfangreiche Marketing- und Vertriebsunterstützung sowie den bekannten Ebertlang-Support rund um die cloudbasierten MSP-Lösungen des Security-Herstellers.

Direkt einsatzbereit

Malwarebytes bietet für IT-Dienstleister eine intuitive Cloud-Plattform zur Administration der Security-Lösungen für Endgerätesicherheit (EP), Incident Response (IR) sowie Endpoint Detection and Response (EDR). Die Produkte sind dabei einfach zu implementieren und direkt einsatzbereit ohne komplexe Einrichtung und aufwendige Wartung, verspricht der VAD.

"Malwarebytes verfolgt bei seinen Lösungen einen starken MSP-Fokus und passt daher hervorragend zu uns", erklärt Ebertlang-CEO Philip Weber. "Besonders hervorzuheben ist die ausgereifte Endpoint Detection and Response (EDR)-Technologie, die auch als Managed Detection and Response (MDR) erhältlich ist. Die Lösungen gewährleisten so immer einen effektiven Schutz für die sich ständig verändernde Cyberlandschaft. Malwarebytes kennt den MSP-Markt sehr gut und lässt die eigenen Erfahrungen immer wieder in die Entwicklung der Lösungen einfließen, um das Tagesgeschäft für Systemhäuser weiter zu erleichtern. Zudem bietet der Hersteller einen MDR-Service an, um hier zusätzlich in puncto Ressourcen zu unterstützen."

Kostengünstig Unternehmen schützen

"Dank der technisch hochwertigen, administrationsfreundlichen und kostengünstigen Software bietet Malwarebytes eine erstklassige SaaS-Security-Suite für den KMU-Bereich", ergänzt Weber. "Mithilfe unserer Partnerbasis und unserer über 25-jährigen Erfahrungen wollen wir Malwarebytes dabei helfen, noch erfolgreicher auf dem europäischen B2B-Markt zu werden - auch, indem wir mit unseren umfangreichen Service-Leistungen unterstützen."

"Wir bei Malwarebytes haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sicherheitsteams aus dem KMU-Bereich, die von der Branche allzu oft übersehen werden, den Zugang zu erstklassigen Cybersecurity-Lösungen zu ermöglichen", so Brian Thomas, Vice President of Worldwide MSP and Channel Programs bei Malwarebytes. "Die Entscheidung für eine Partnerschaft mit Ebertlang ist uns aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Channel und ihrer großen Reichweite leichtgefallen. Gemeinsam können wir kostengünstige, fortschrittliche Cybersecurity-Lösungen bereitstellen, um Unternehmen zu schützen."

