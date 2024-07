Wie wird sich der Markt für MSPs in der nächsten Zeit generell verändern?

Robert Panholzer: Ich denke, dass die Nachfrage nach integrierten und automatisierten Lösungen weiter zunehmen wird. Unternehmen werden dabei verstärkt auf hybride IT-Landschaften setzen, die sowohl On-Premise- als auch Cloud-Systeme umfassen.

Dies erfordert von MSPs eine hohe Flexibilität und die Fähigkeit, komplexe Integrationsprojekte effizient zu managen. Zudem werden Sicherheits- und Compliance-Aspekte weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Unternehmen tun deshalb gut daran, ausschließlich Lösungen mit hohen Sicherheitsstandards - wie Frends iPaaS - einzusetzen.

Welche spezielle Herausforderung von Managed Service Providern lässt sich mit der Frends iPaaS-Plattform - Integration Platform as a Service - überwinden?

Robert Panholzer: Managed Service Provider treibt alle die gleiche Frage und Zielsetzung um: "Wie kann ich mehr, in kürzerer Zeit und mit höherer Profitabilität erreichen?"

Frends iPaaS unterstützt dabei, die Herausforderung isolierter IT-Landschaften, die häufig durch den Einsatz einer Vielzahl von Legacy-Systemen entstanden sind, zu überwinden. Denn solche Altsysteme bremsen ein synergetisches Zusammenspiel aller unternehmenskritischen Lösungen in modernen Cloud-Anwendungen erheblich.

Unsere Plattform ermöglicht eine nahtlose Integration aller relevanten Prozesse. Dadurch können diese um bis zu 60 Prozent schneller automatisiert und infolgedessen die Unternehmenseffizienz gesteigert, Betriebskosten gesenkt und Fehler massiv reduziert werden - wesentlich einfacher und verständlicher als in einer Programmierumgebung.

MSPs, die ihre Prozesse heute noch selbst programmieren, werden zukünftig Schwierigkeiten haben, in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu überleben. Darüber hinaus bietet Frends iPaaS die Möglichkeit, Daten sicher und gemäß aller geltenden Gesetze und Vorschriften zu integrieren und zu verwalten, was insbesondere in regulierten Branchen einen immensen Vorteil darstellt.

Was ist der USP von iPaaS im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten?

Robert Panholzer: Wir sind die Friends mit dem Typo, gegründet in Finnland - und stellen die perfekte Crew für eine erfolgreiche Integrationsreise. Das Alleinstellungsmerkmal unserer Lösung liegt in der perfekt ausbalancierten Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Sicherheit. Wir tun seit 30 Jahren nichts Anderes als unsere inzwischen 4.000 Kunden bei der erfolgreichen Automatisierung ihrer komplexen, unternehmensrelevanten Prozesse zu unterstützen.



Täglich, stündlich, minütlich, sekündlich machen wir sie so schneller, flexibler und damit noch professioneller und erfolgreicher. Wir sind treibende Kraft, Ansprechpartner, Helfer und eben auch ein Stück weit Freund. Wir sind nahbarer, persönlicher, agiler und zielorientierter als die großen Tanker.

Unsere Plattform bietet zudem eine Low-Code-Umgebung, die es Unternehmen ermöglicht, Integrationsprozesse auch ohne tieferes technisches Fachwissen schnell realisieren und individuelle Modifikationen unkompliziert vornehmen zu können.

Frends wird vollständig in Europa entwickelt und gehostet und gewährleistet infolgedessen höchste Datenschutz- und Compliance-Standards. Darüber hinaus bietet Frends spezielle Konnektoren und bereits vorgefertigte Integrationsmodule für verschiedene Branchen - etwa in den Bereichen Energie und Manufacturing - was die Implementierungszeit erheblich verkürzt und Kosten merklich senkt. Auch unser "Pay-as-you-go"-Ansatz ist zeitgemäß und trägt zur Reduzierung der Kosten bei.

Warum sollten Managed Service Provider (MSP) ihr Portfolio um die Frends iPaaS-Lösung erweitern?

Robert Panholzer: Der wichtigste Punkt ist: Mit dem Einsatz von Frends iPaaS bieten MSPs ihren Kunden eine moderne, skalierbare und sichere Integrationsplattform, die ihre technologische Zukunftsfähigkeit auf ein neues Level hebt. Diese sind dadurch in der Lage, die Automatisierung ihrer Prozesslandschaft schnell und unkompliziert voranzutreiben, systemische Fehler zu reduzieren sowie die Gesamtbetriebskosten zu senken. Zudem werden personelle Kapazitäten freigesetzt, so dass sich Mitarbeitende nicht mehr auf zeitintensive Programmierungsaufgaben fokussieren müssen, sondern Zeit für wertschöpfendere Aufgaben verwenden können.

Unsere Plattform ermöglicht es MSPs zudem, flexibel auf die sich teilweise sehr kurzfristig verändernden Anforderungen ihrer Kunden zu reagieren und ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die sowohl On-Premise- als auch Cloud-Systeme integrieren. Frends ist dafür die perfekte Besetzung mit der idealen Besatzung. Mit unserer Technologie bieten wir den Hub - also die Kommandozentrale - für alle Integrationsaktivitäten und -prozesse.

Welchen Mehrwert erhalten Kunden nach der Inanspruchnahme der iPaaS-Lösung von Frends?

Robert Panholzer: Mit unserer Technologie können Kunden durch die Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse wesentlich effizienter agieren, neue Geschäftsmodelle erschließen und damit insgesamt erfolgreicher und zukunftsfähiger wirtschaften. Da Frends iPaaS eine nahtlose Integration verschiedenster Systeme und Informationsquellen ermöglicht, steigt dadurch auch die Qualität und -konsistenz aller erhobenen Unternehmensdaten beträchtlich.

Dies reduziert den manuellen Aufwand, senkt das Risiko von Fehlern und trägt insbesondere zu einer verbesserten Entscheidungsfindung auf Basis umfassend konsolidierter Daten bei.

Zudem können Unternehmen durch die Automatisierung ihrer Prozesslandschaft schneller auf Marktveränderungen reagieren und ihre IT-Infrastruktur flexibel anpassen. Gerade im Hinblick auf die Nutzung von Zukunftstechnologien - etwa durch eine Integration von Blockchain- und KI-Systemen - kann diese hohe Flexibilität ein wettbewerbsrelevanter, vielleicht sogar -entscheidender Faktor sein.

Wie können Partner mit iPaaS die Bindung an ihre Kunden erhöhen?

Robert Panholzer: Kunden erwarten von MSPs ein tiefes Verständnis für ihre spezifischen Unternehmensanforderungen und wünschen sich hierfür maßgeschneiderte, flexible Lösungen.

Mit der iPaaS-Technologie von Frends bieten Partner ihnen in den so erfolgsentscheidenden Bereichen IT-Integration und -Automatisierung genau das: Durch die Bereitstellung einer zentralen Plattform werden Kunden befähigt, ihre technologische Infrastruktur wesentlich effizienter und damit zukunftsfähiger zu gestalten.

Die Kombination aus einer zuverlässigen, anpassungsfähigen Lösung und einem professionellen Support stärkt sowohl die Zufriedenheit als auch das Vertrauen der Kunden und intensiviert damit deren Bindung zu den jeweiligen Partnern beträchtlich.