Ab dem 1. Mai erhält die Geschäftsführung der mittelständischen Elektronikfachmärkte in Südwestfalen eine neue Besetzung. Mario De Pilla übernimmt als Vorsitzender der Geschäftsleitung die Führung der insgesamt acht Berlet Filialen, die Euronics 2016 von Expert übernahm. Er wird dabei von Geschäftsführer Jan Gawronski sowie dem engagierten Team in Hagen unterstützt. Damit kehrt ein bekanntes Gesicht der Branche zu Euronics Berlet zurück. Der Hagener absolvierte bereits sein Schulpraktikum bei Berlet, was ihn 1985 zu einer Ausbildung als Einzelhandelskaufmann im Bereich Consumer Electronics inspirierte. Dank seiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Positionen bei der MediaMarktSaturn Retail Group - zuletzt als Chief Sales Officer National - bringt De Pilla nicht nur wertvolle Branchenkenntnisse, sondern auch echte Fachkompetenz und neue Impulse mit zum größten Euronics Mitglied.

"Ich bin Euronics Berlet schon lange persönlich verbunden. Berlet hat mich schon bei meinen ersten Schritten im Arbeitsleben und später als Wettbewerber fast meine ganze berufliche Laufbahn über begleitet. Nun schließt sich der Kreis in meiner Heimat und ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden Euronics Berlet innovativ und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Ich setze dabei auf exzellenten Service und Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden - also auf Werte, die nicht nur bei mir, sondern auch in der Euronics DNA fest verankert sind", so De Pilla.

Fokus auf Service- und Dienstleistungskompetenz

Neben der Hauptfiliale in Hagen-Hohenlimburg gehören auch die Fachmärkte in Soest, Lüdenscheid, Arnsberg-Neheim, Bergkamen, Hamm, Unna und Ennepetal sowie ein umfassender Online-Shop, der regional wie national Kundinnen und Kunden adressiert, zur Berlet Familie. Berlet bietet der Region ein breites Sortiment von Smartphones über Waschmaschinen und Kühlschränke bis hin zu modernsten TV-Geräten, Audio- und IT-Produkten. Rund 350 Mitarbeitende setzen sich mit kompetenter, kundennaher Beratung am POS 'genau richtig' für die Wünsche der Kunden und ihr 'bestes Zuhause der Welt' ein. Komplettiert wird das 360 Grad-Portfolio von Berlet durch den Servicegedanken, der über die Ladentheke hinausreicht: Berlet bietet neben der allumfassenden Beratung auch Finanzierung, Lieferung und Montage sowie Altgeräte-Entsorgung an. Darüber hinaus gibt es einen Kundenservice für den Webshop. Berlet hat sich in der Branche einen Namen gemacht, indem es durch innovative Ansätze in den Filialen ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bietet. Unter dem Markendach von Euronics "Genau richtig" positioniert sich Berlet als "Lebensvereinfacher", der den Kunden in der Region als verlässlicher Partner stets zur Seite steht.

Der Vorstand der Euronics Deutschland eG, Benedict Kober und Denis-Benjamin Kmetec, ist sehr erfreut über die Verstärkung durch Mario De Pilla und gratuliert ihm zu seiner neuen Position. Benedict Kober, Sprecher des Vorstands, ist sich sicher: "Mario De Pilla wird gemeinsam mit dem Team in Hagen Euronics Berlet in eine erfolgreiche Zukunft führen. Wir freuen uns, dass Herr De Pilla nach so langer Zeit den Weg zu uns zurückgefunden hat. Das ist ein schöner Beleg dafür, welch gute Arbeit Euronics Berlet und die gesamte Verbundgruppe leisten - wir bleiben positiv in Erinnerung. Seine Branchenkenntnisse und Hands-on-Mentalität mit ausgeprägtem Innovations- und Weiterentwicklungsideen machen ihn zur richtigen Wahl für Euronics. Das i-Tüpfelchen ist die regionale Verbundenheit De Pillas, der Hagen seine Heimat nennt und über exzellente Kenntnisse der gesamten Region verfügt."