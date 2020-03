Die Cisco Systems, Inc. hat Elisabeth De Dobbeleer mit sofortiger Wirkung zur Leiterin des EMEAR-Channels ernannt. Bislang war sie Vice President und Deputy General Counsel für Cisco EMEAR. In ihrer neuen Position verantwortet sie nun die Entwicklung strategischer Wachstumsinitiativen und Programme zur Transformation, um so das Partnergeschäft von Cisco zu entwickeln. Elisabeth De Dobbeleer folgt in ihrer neuen Position auf David Meads, der vor kurzem zum Chief Executive von Cisco UK & Irland ernannt wurde.

Als erfahrene internationale Führungskraft hatte Elisabeth De Dobbeleer in den letzten 18 Jahren bei Cisco zahlreiche Positionen auf globaler und regionaler Ebene in den Bereichen Recht, Business Operations und Services ausgefüllt. De Dobbeleer verbrachte dabei acht Jahre außerhalb Europas, wo sie in den Regionen Asien, Pazifik, Japan und China sowie dem Nahen Osten und Afrika tätig war.

„Ich glaube an starke Beziehungen zu unseren Partnern, die auf Vertrauen, Transparenz, effektiver Kommunikation und nachhaltigem, profitablem Wachstum basieren“, erklärt Elisabeth De Dobbeleer, Vice President Cisco Partner Organisation EMEAR (Europa, Nahost, Afrika, Russland). „Das wird in diesen bewegten Zeiten immer wichtiger.“



Die höchste Auszeichnung als "Germany Partner of the Year" bekommt Computacenter. Uwe Peter, Vice President und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Cisco Deutschland (zweiter von links) gratuliert, es freuen sich für Computacenter Reiner Louis, Detlef Linde, Axel Heitmann, Simone Heitmann, Axel Peters und Rolf Klinkhammer.

Den Award als besten "Customer Experience Partner of the Year" konnte Uwe Peter, Vice President und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Cisco Deutschland, an Andreas Kusch, Johanna Ahrens und Robert Mallinson von der avodaq AG überreichen. Markus Gierlich, Senior Director Customer Experience bei Cisco Deutschland, freut sich über die Auszeichnung in dem von ihm betreuten Tätigkeitsfeld.

Auch den Award als „Social Impact Partner of the Year“ räumte avodaq ab. Cisco-Chef Uwe Peter (links) gratuliert zusammen mit Armin Neumaier, Regional Partner Manager bei Cisco Deutschland (rechts) dafür Robert Mallinson, Johanna Ahrens und Andreas Kusch.

Den Award für den besten "Marketing Partner of the Year" nehmen Bechtle-CEO Michael Guschlbauer und Bereichsleiter Randolph Zeilmann entgegen. Cisco-Chef Uwe Peter und Regional Partner Manager Armin Neumaier gratulieren.

Bechtle kann nicht nur Marketing. Auch für "Architectural Excellence" im Bereich Security zollte der Hersteller dem Dienstleister seine Anerkennung. Den Preis nehmen CEO Michael Guschlbauer und Bereichsleiter Randolph Zeilmann, entgegen. Ihn überreichen neben Cisco-Chef Peter auch Torsten Harengel (Director, Security Lead, Cisco Germany), Rüdiger Wölfl (Managing Director, Enterprise, Cisco Germany)

Jürgen Schick, General Manager bei der Bucher + Suter AG, nimmt die Auszeichnung für "Architectural Excellence" im Bereich Collaboration entgegen. Es gratulieren Uwe Peter und Anton Döschl, Leiter Fachvertrieb und Presales Collaboration bei Cisco in Deutschland.

Stephan Nolden und Jens Tamm holten für Comstor den Award als "Distributor of the Year" ab - erwartungsgemäß, darf man angesichts der konsequenten Ausrichtung des VADs auf das Cisco-Geschäft fast sagen. Es gratulieren Uwe Peter und Nicola Knop, Distribution Lead bei Cisco Deutschland.

Als "Newcomer of the Year" das erste Mal bei Cisco auf der großen Bühne: Alexander Albler, CEO der NTS AG. Mit dabei neben Cisco-Chef Peter auch Katharina Jessa (Head of Small & Medium Enterprise bei Cisco Deutschland) und Regional Sales Manager Kai Bieldfeldt.

Stefan Gutekunst, Frank Haines, Christian Werner und Ronny Michael (alle Logicalis) nehmen von Uwe Peter und Jürgen Hahnrath (Head of IOT, Cisco Germany) den Award für den besten IoT/Industry Partner of the Year 2019 entgegen.

"Architectural Excellence" im Bereich Enterprise Networks bescheinigen Uwe Peter, Armin Neumaier sowie der dafür zuständige Falko Binder (Head of Enterprise Networking Architecture bei Cisco Deutschland) dem Controlware-Team. Bernd Schwefing, CEO bei Controlware (zweiter von links) hört es gerne.

Im Bereich Data Center hat SVA Systemvertrieb Alexander "Architectural Excellence" bewiesen. Den Award nehmen Sven Eichelbaum und Dirk Eisenbletter entgegen, es übergeben ihn Uwe Peter, Armin Neumaier und Uwe Müller, Lead Datacenter Architecture bei Cisco Deutschland.

Das Computacenter-Management in Person von Axel Heitmann, Reiner Louis und Rolf Klinkhammer freut sich über jeden weiteren Award - auch den als Services Partner of the Year. Zusammen mit Uwe Peter gratuliert Kai Hermeking, Director & Theatre Lead Service Sales, bei Cisco Deutschland.

Managed Service kann nach Auffassung von Cisco die Deutsche Telekom besonders gut. Dafür gab es den Award als Managed Services Partner of the Year. Bei so einer Auszeichnung kommen Michael Chalvatzis, Senior Vice President, T-Systems International und Patrick Hermanspann, Vice President T-Systems International, gerne persönlich auf die Bühne. Mit dabei: Jan Ortlepp (ebenfalls T-Systems) sowie die Cisco-Vertreter Uwe Peter, Simone Gottschling und Dirk Wettig.

Nochmal Magenta: Der Global Enterprise Award ging an T-Sytems. Entgegen nehmen ihn das bewährte Award-Team Patrick Hermanspann, Simone Gottschling und Michael Chalvatzis. Für Cicos mit dabei neben Uwe Peter und Dirk Wittig diesmal Christian Korff (Managing Director Global Key Accounts, Cisco Deutschland)

Markus Brungs, Ariane Schreiner und Christian Schreiner nehmen für SWS den Award als "Software Partner of the Year" von den Cisco-Mitarbeitern Uwe Peter und Petra Schmietendorf (Director Software & Buying Programs) entgegen.

Detlev Kühne (Cisco) Rudolf Hotter, Werner Schwarz (beide Cancom) sowie Partner Manager Armin Neumaier (Cisco) bei der Vergabe des Awards für den "Meraki Partner of the Year 2019" an das Systemhaus.

Das Team von xevIT net works aus Ettlingen hat sich mit starken Branchenlösungen den Award als "Transformatiom/Innovation Partner of the Year 2019" von Cisco gesichert. Anerkennung bekommen sie von Cisco in Person von Uwe Peter und Uwe Franke (als Director Public Germany bei Cisco für Healthcare, State und Education zuständig) sowie Regional Sales Manager Kai Bieldfeldt (rechts). Von xevIT nehmen Jochen Faas (CEO) und Jonas Rahe den Award entgegen.

"Architectural Excellence: SP Architectures" ist eine Stärke von NTT. Daher geht der Award in dieser Kategorie an Andrew Coulson (NTT) - worauf Kay Wintrich, Director Specialist Sales bei Cisco, nochmal deutlich hinweist.

NVIDIA bekommt den Award als "Ecosystem Partner of the Year". Das Ökosystem bei der der Preisverleihung besteht aus Marty Jain und Danny Kiernan (beide NVIDIA) sowie Uwe Peter und Roland Kunz (Client Executive & Head of Automotive) vom die Symbionten Cisco Deutschland.

„Technologie spielt eine entscheidende Rolle, um unseren Kunden, kritischen Diensten und Gesellschaften auf der ganzen Welt zu helfen“, ergänzt die Channel-Chefin. „Seit 35 Jahren arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen, um Menschen miteinander zu verbinden. Heute sehen wir, wie diese Gemeinschaft Erstaunliches möglich macht."