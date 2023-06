Am 1. Juni 2023 eröffnete Jens Walla gemeinsam mit seiner Frau Anke Walla ein neugebautes Fachgeschäft in Gerolstein. Das Unternehmerpaar ist seit vielen Jahren tief verwurzelt und engagiert in der Region. Jens Walla hatte zunächst das Unternehmen "Walla Informationstechnik" seiner Eltern weitergeführt. 2017 übernahm er dann von Matthias Sünnen, der damals auf der Suche nach einem Nachfolger war, das Fachgeschäft EP:Sünnen und fusionierte beide Ladenlokale.

Vor einem Jahr erwarb Walla nur einen Kilometer vom ursprünglichen Standort entfernt ein Grundstück mit einer Gesamtfläche von 4.300 Quadratmetern, um ein neues, größeres Geschäftsgebäude errichten zu können. Nun feierte das Team die Neueröffnung des Fachgeschäftes sowie die Umbenennung in EP:Walla.

EP:Paganin neu bei ElectronicPartner

Auch in Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont (Niedersachsen) ist ElectronicPartner nun wieder vertreten und bietet den rund 9.500 Einwohner sowie der Bevölkerung aus der Umgebung erneut eine Anlaufstelle bei Technikkäufen. Inhaberin Marie-Lena Paganin führt das Elektronikgeschäft gemeinsam mit ihrem Partner Zuher Mourad. Sie hatte zuvor im rund 50 Kilometer entfernten Höxter einen selbstständigen Reparaturservice.

Nun erweitert sie ihr Unternehmen mit dem Fachgeschäft EP:Paganin. Die Räumlichkeiten gehörten zuvor Tina Körfer-Renziehausen, die in ihnen bis 2022 ein Ladenlokal unter dem Namen EP:Körfer führte. Sie musste den Standort dann aufgrund von Personalmangel leider aufgeben. Nun freut sie sich nun, dass Paganin und ihr Mourad wieder Leben in das Geschäft bringen - und packt als Mitarbeiterin in dem zunächst vierköpfigen Team kräftig mit an.

"Die Marke EP wächst und stellt sich weiter erfolgreich für die Zukunft auf. Es freut uns besonders, dass unsere Mitglieder in große Projekte investieren und auch junge Unternehmerinnen sich so für den Handel vor Ort einsetzen", erklärt ElectronicPartner-Vorstand Friedrich Sobol. "EP:Walla und EP:Paganin sind optimal aufgestellt, um die Marke EP zukunftsweisend voranzutreiben. Wir beglückwünschen beide zum neuen Abschnitt in der jeweiligen Unternehmensgeschichte!"

Mehr zum Thema

EP beschäftigt sich mit dem Thema Unternehmensnachfolge

EP-Zahlen für 2022

Das war der EP-Branchentreff 2022

ElectronicPartner Austria feiert 30-jähriges Jubiläum