"Wir alle mussten in den vergangenen Jahren viele große, sich schnell entwickelnde Herausforderungen in kürzester Zeit meistern - und damit ist noch lange nicht Schluss", erklärte EP Vorstand Friedrich Sobol beim Branchentreff 2022 der Verbundgruppe. "Womit aber auch noch nicht Schluss ist, ist der Wille unserer gesamten Verbundgruppe, durch innovative Konzepte, Teamwork und Vertrauen erfolgreich zu bleiben", so Sobol weiter.

Der Vorstand der Verbundgruppe bezog sich damit nicht nur auf allgemeine Herausforderungen wie die Corona-Krise und den aktuellen Einbruch des Konsumklimas, sondern auch auf die spezifischen Themen, mit denen sich EP in den letzten Jahren konfrontiert sah. Dazu zählen vor allem die Umstrukturierung der unter Druck geratenen Fachmarktkette Medimax zu einer reinen Franchise-Organisation sowie die Umsatzentwicklung von ElectronicPartner, das zuletzt hinter die Wettbewerber Expert und Euronics zurückfiel.

Umsatz fällt auf Vor-Corona-Niveau zurück

ElectronicPartner steht heute vor allem für 83 Medimax-Franchisemärkte (die gemeinsam auf einen Umsatzanteil von 33,8 Prozent kommen), 298 EP:Markenhändler (18 Prozent Umsatzanteil) sowie 654 comTeam-Systemhäuser (18,9 Umsatzanteil). Der Rest des Umsatzes entfällt auf Fachhändler ohne Markenbindung und sogenannte Key Accounts. Ein beim Branchentreff gezeigter Chart zur Umsatzentwicklung der Monate Januar bis September im Vergleich der letzten Jahre belegt, dass sich ElectronicPartner weiter in einem herausfordernden Umfeld bewegt. Gesamt ist die Gruppe nicht nur hinter das Vorjahr zurückgefallen, sondern liegt wieder auf dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019. Unterschiede gibt es dabei allerdings zwischen den einzelnen Vertriebslinien. Während der EP:Fachhandel und comTeam nicht mehr die Vorjahreswerte erreichen, hat Medimax offensichtlich die Talschwelle durchschritten und kann gegenüber 2021 wieder zulegen.

"Wir sind angetreten, um in eine Wachstumsphase einzusteigen, nicht, um zu schrumpfen", erklärte Sobol selbstbewusst zur Neuausrichtung von Medimax und meinte damit die zahlreichen Projekte, die aktuell bei der Franchise-Fachmarktlinie laufen: von der "Mehr Mensch. Mehr Technik"-Kampagne und den damit verbundenen Marketingmaßnahmen, bis zum neuen Ladenbaukonzept 2.0 und dem ersten großen Gemeinschaftsprojekt von Medimax und MHK - der Neueröffnung einer Musterhausküchen-Welt Ende November 2022 im Medimax Dallgow. In der Präsentation legte Sobol auch Wert auf die Online-Strategie von Medimax, die Kunden über alle Kanalgrenzen hinweg erreichen soll. Allerdings machte Sobil auch klar: "Einen zentralen Medimax Onlineshop gibt es schon seit 2019 nicht mehr. Es verhält sich hier so, dass der Onlineshop umfassende digitale Einkaufsoptionen bietet, der Schwerpunkt aber auf dem stationären Geschäft liegt."

EP-Fachgeschäfte sollen Kunden vor Ort überzeugen

Eine ähnliche Online-Strategie verfolgt ElectronicPartner auch für den EP-Fachhandel. Was in der Präsentation als "Customer Journey über alle Touchpoints - online, offline und am POS" bezeichnet wurde, sind in der Praxis Online-Schaufenster der einzelnen EP-Partner. "Die EP:Markenhändler sind Omnichannel-Anbieter mit klarem Fokus auf stationärem, spannenstarkem Verkauf", erklärte Sobiol dazu. "Dennoch bieten die EP:Onlineshops natürlich vollumfängliche Kauf-, Lieferungs- und Reservierungsoptionen. Unser Ziel ist es, dem Kunden jeden Komfort des E-Commerce zu bieten und ihn gleichzeitig von den Vorteilen des Einkaufs vor Ort zu überzeugen. Dass uns das gelingt, zeigt sich zum Beispiel in dem hohen Anteil an Onlinereservierungen. Die Ware kann sowohl vom Händler vor Ort als auch über unsere Zentrale ausgeliefert werden."

Sobols Vorstandskollege Karl Trautmann rundete die Präsentation der drei Kernmarken schließlich durch eine Aufzählung der neuesten und erfolgreichsten Lösungen des Technologie-Netzwerks comTeam ab: unter anderem der comTeach Campus, digitaler Vertrieb, das comTeam Jobportal, Managed Services und die myDMScloud. "Durch all das und die tollen Menschen, die hinter comTeam stehen, ist das Netzwerk gerade in der aktuellen Zeit so erfolgreich." Auch auf internationaler Ebene konnte Karl Trautmann von positiven Entwicklungen berichten - sowohl in den Landesgesellschaften Schweiz, Niederlande und Österreich, als auch beim europäischen Händlerverbund E-Square, den ElectronicPartner vor zehn Jahren mitgegründet hat.

Mit neuem Claim ins Jahresendgeschäft

Zum für EP wichtigen Punkt Nachhaltigkeit erläuterte Friedrich Sobol, wie die Verbundgruppe im Rahmen der Inititaive "Go Green" schon jetzt große Schritte in Richtung ressourcenschonendes Handeln macht, unter anderem durch massive Papierreduktion in der Werbung und die Unterstützung eines Moorprojektes. Hier spiele auch das Thema neue Arbeitswelt eine große Rolle, der sich ElectronicPartner sowohl in der eigenen Zentrale als auch bei den Mitgliedsbetrieben noch stärker zuwendet.

Die Verbundgruppe nutzte den Branchentreff auch, um ihren neuen Claim zu präsentieren: "ElectronicPartner - Handeln. Für Mensch und Erfolg". Passend hierzu fand ein Preview des aktuellen Imagefilms statt, der veranschaulicht, dass sich die Botschaft des neuen Claims überall im Unternehmen widerspiegelt. Dazu beantwortet der Spot die Frage: "Warum sind wir erfolgreich?". Karl Trautmann brachte es in seiner Rede noch einmal auf den Punkt: "Weil wir handeln und weil wir vertrauen - den Unternehmerinnen und Unternehmern unserer Kooperation, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Konzeptionen und Strategien und natürlich unseren Lieferantinnen und Lieferanten."