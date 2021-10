Am 6. und 7. Oktober 2021 fand in der EP-Heimatstadt Düsseldrf die erste physische Medimax Unternehmertagung seit Beginn der Corona-Pandemie statt - die erste seit Abschluss der Umstrukturierung der Fachmarktkette zu einem reinen Franchisesystem. EP blieb dabei in dem zu Jahresanfang selbst vorgegebenen Zielkorridor: Von Anfang 2020 noch 110 Standorten blieben schließlich 88 Märkte übrig, die von insgesamt 35 Franchisepartnern geführt werden. Die Unternehmertagung sollte nun zeigen, dass Medimax nach Abschluss der Privatisierung neue Wege mit engagierten Partnern und innovativen Konzepten gehen will.

In diesem Sinne begrüßte auch EP-Vorstand Friedrich Sobol mit der Beschreibung "restrukturiert, finanzstark, stabil" die Teilnehmer der Medimax Unternehmertagung. Über zwei Tage erwarteten die Teilnehmer Vorträge und intensive Workshops. Dabei zog sich vor allem ein Gefühl durch alle Veranstaltungen, das Sobol mit "Aufbruchsstimmung zusammenfasst:



"Unsere Franchisepartner sind hoch motiviert, ihre Standorte und die gesamte Marke Medimax aktiv nach vorne zu bringen. Wir haben für sie ein passendes Dienstleistungsportfolio erstellt, um dabei optimal zu unterstützen - und was ebenso wichtig ist: Wir hören genau zu! Nur durch regelmäßiges Feedback können wir mit den Unternehmern auf Augenhöhe zusammenarbeiten und unseren Service nach ihren Bedürfnissen ausrichten, damit sie das beste Ergebnis erzielen", so Sobol. Auch bei der gerade stattgefundenen Tagung sei diese offene Kommunikation in beide Richtungen praktiziert worden.

Expansions-Offensive geplant

Zentrale Themen waren bei der Tagung Einkauf und Vertrieb, Marketing, Personal und IT-Dienstleistungen. Die Medimax Franchisepartner erhalten unter anderem ein umfassendes Servicepaket im Bereich Werbung, das ab dem kommenden Jahr online und offline eine neue Ausrichtung erhält, mit starkem, regionalem Fokus und unter Einbeziehung modernster Plattformen.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf alle Insider-Artikel! Hier anmelden!

Auch im Bereich Mitarbeitergewinnung können die Unternehmer auf vielfältige Unterstützung durch die Medimax Zentrale zurückgreifen - vom Recruiting über Mitarbeiterschulungen im Medimax Campus bis zu attraktiven Azubi-Kampagnen. Außerdem geht noch im Laufe des Oktobers 2021 die neue Medimax Karriereseite online, auf der die genannten und viele weitere Themen gebündelt sind. Ein wichtiger Bestandteil der neuen Website ist die aktive Ansprache neuer Franchisepartner, denn Medimax will ab sofort wieder in die Expansions-Offensive.

Die Dynamik innerhalb der Fachmarktlinie wurde nach Ansicht von EP in den vergangenen Monaten nicht nur anhand der zahlreichen Übernahmen, sondern auch durch viele Umbaumaßnahmen und neu angestoßener Projekte der einzelnen Partner deutlich. Während die Corona-Krise für geschlossene Märkte sorgte, hätten die Medimax Partner die Zeit genutzt und ihre Standorte noch attraktiver gestaltet.

"Wir spüren, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Das wurde uns auch auf der Unternehmertagung durch viel positives Feedback bestätigt", fasst Sobol zusammen und ergänzt: "Wir haben im Rahmen der Privatisierung wichtige und konsequente Schritte gemacht, sodass wir nun bei Medimax eine starke, schlagkräftige Unternehmermannschaft haben. Es macht einfach Spaß, mit diesen engagierten Partnern zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Zukunft von Medimax zu gestalten".