Bereits zum 16. Mail hat Starface seine Partner zum Kongress geladen und über 500 Teilnehmer sind dem Ruf des Anbieters für digitale Telefonanlagen und UCC gefolgt. In und am Europark in Rust gab es eine besondere Premiere: Erstmals waren zusätzlich auch rund 100 Partner des Starnberger CTI-Spezialisten Estos mit an Bord. Estos war 2021 von der SF Technologies Gruppe, zu der auch Starface gehört, übernommen worden (ChannelPartner berichtete).

Auf dem Kongress waren dann auch neben gemeinsamen Keynotes, Sessions und der abendlichen Party auch getrennte Slots für die jeweiligen Starface und Estos-Partner eingerichtet. In seiner Eröffungs-Keynote erläuterte CEO Florian Buzin, wie er sich die künftige Markenstrategie unter dem gemeinsamen Dach der SF Technologies Gruppe vorstellt: So sollen die Single-Mandant-Lösungen Starface und Teamphone unter dem Starface-Label weitergeführt werden. Bei Teamphone stand laut Buzin als White-Label-Lösung die Marke sowieso nicht im Vordergrund. Estos soll als eigene Marke bestehen bleiben und den Multi-Vendor-Ansatz weiterführen. "In unserem Heimatmarkt wollen wir der größte UC-Anbieter bleiben", bekräftigt der SF-CEO. Trotz der Zwei-Marken-Strategie will Buzin aber Synergieeffekte nutzen, die das gemeinsame Konzerndach bietet.

Die bekräftigten auch die Vertriebschefs Hille Vogel von Estos und Stefan Baur von Starface gemeinsam auf der Bühne. "Zusammen können wir viel mehr Kunden ansprechen und mehr Projekte umsetzen", erklärt Vogel. Man könne nun nahezu jedes Kundenszenario bedienen, ergänzt Baur. "Wir leben vom Wissenstransfer", betont er.

Seyfert setzt auf Kontiunität

Der Kongress war gleichzeitig auch die Antrittsveranstaltung des neuen Estos-Geschäftsführers Alexander Seyfert. Erst wenige Tage im Amt konnte er sich den Estos-Partnern persönlich vorstellen. So will sich Seyfert noch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen: "Ich bin ja erst acht Tage im Amt, da habe ich noch nicht das Licht am Rad um zu zeigen, wohin es geht", gibt er sich bescheiden. Er wolle aber "enger an den Markt heranrücken" und kundenorientiert arbeiten. Ansonsten soll das "bewährte Modell" fortgeführt werden, auch in der Zusammenarbeit mit Starface, ohne direkt in Konkurrenz zu treten. So sind laut Seyfert keine großen Veränderungen in der Partnerstruktur, dem Partnerprogramm oder der Distribution geplant.

Neben zahlreichen Produktneuheiten und Ergänzungen von Starface und Estos konnten die sich Kongressteilnehmer im Ausstellungsbereich bei zahlreichen Herstellerpartnern über deren Portfolio informieren.

Motivation, Spaß und Netzwerk

Um den Partnern schlagkräftige Motivation für die nächsten Monate mitzugeben, hatten sich die Kongressverantwortlichen Unterstützung vom "Gentleman-Boxer" Henry Maske geholt. "nur wer aufgibt, hat verloren", lautete die Überschrift seines Vortrags.

Natürlich kam bei dem dichten Kongressprogramm vollgepackt mit Informationen auch der Spaß, das Networking und das Feiern nicht zu kurz. So konnten sich die Teilnehmer nach dem offiziellen Vortragsprogramm auf den zahlreichen Fahrgeschäften und Achterbahnen des Europaparks noch die Knochen durchschütteln lassen. Unter dem Party-Motto "Die goldenen 20er" hatten sich dann viele Partner nochmals in Schale geworfen und feierten bis spät in die Nacht. Eindrücke der Starface- und Estos-Partnerveranstaltung seht Ihr auch in unserer Bildergalerie.

