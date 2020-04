Die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen treffen den lokalen Handel, Handwerksbetriebe und Gastronomen besonders hart. Um gerade kleinere und mittlere Betriebe in dieser für sie turbulenten Zeit zu unterstützen, hat Euronics innerhalb kürzester Zeit ein branchenübergreifendes Online-Angebot geschaffen. Die Plattform ist nach Regionen organisiert. Dadurch möchte die Verbundgruppe nicht nur ihren Mitgliedern helfen, sondern auch gleichzeitig ein Zeichen für regionalen Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung setzen.

Lesetipp: Ebay startet Programm für lokale Händler

"Die Kunden merken derzeit stärker denn je, welche herausragenden Leistungen der stationäre Handel für ihre Region erbringt. Euronics möchte mit der Plattform Mein lokaler Handel ihren Beitrag dazu leisten, dass auch in Zeiten nach Corona der Einzelhandel vor Ort weiterhin seine wichtige Rolle behält und ausbaut. Dafür ist aber die Unterstützung von allen notwendig. Damit unsere Kunden wissen, wie sie uns und andere Händler weiter erreichen können, haben wir die Plattform geschaffen, so kann sich jeder über die aktuellen Angebote und Services in seiner Region informieren", sagt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG.

Erfahrung mit Plattformlösungen

Auch wenn es auf den ersten Blick verwundert, dass sich die CE-Verbundgruppe Euronics plötzlich als Betreiber einer Einkaufsplattform in Szene setzt, macht die Initiative durchaus Sinn - schließlich setzt Euronics bei seinem Onlineshop bereits seit mehreren Jahren auf eine Art internes Marktplatzmodell, bei dem die Euronics-Händler mit ihren jeweiligen Sortimenten präsent sind.

Lesetipp: Gemeinsam lokal einkaufen-Initiative von TechniSat

Die Plattform Mein-Lokaler-Handel ist wie eine Art Branchenbuch aufgebaut, in dem Unternehmen gelistet werden, die trotz oder gerade wegen der Ausgangsbeschränkung nach wie vor für ihre Kunden da sind. Vor allem in ländlichen Regionen gibt es nur selten übergeordnete Informationsmöglichkeit, welche Auskunft über Online-Angebote, Lieferservices und Öffnungszeiten gibt. Diese Grundlage möchte Euronics nun möglichst flächendeckend schaffen.

Die technischen Anforderungen zur Teilnahme wurden besonders geringgehalten, so ist sie beispielsweise mit keinerlei Kosten verbunden. Die Plattform kann in jeder Region von einem Händler unabhängig von Branche oder Größe des Unternehmens selbst initiiert werden. Interessenten können sich unter Mein-Lokaler-Handel registrieren.