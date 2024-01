Ab sofort startet bundesweit die neue Marketingkampagne der Euronics Deutschland eG. Unter dem Kampagnendach "Genau richtig" sorgt Euronics gemeinsam mit Jung von Matt Neckarfür die Markenpositionierung und deren Stärkung. Ziel ist eine tiefgehende Verankerung von Euronics in den Köpfen der potenziellen Kundschaft. Im Zentrum der Kampagne stehen "Genau richtig"- Momente, die unterhaltsam und mit Charme die Euronics-Identität transportieren: Nahbarkeit, Kundenverständnis und Serviceorientierung. Gestützt wird die Kampagne vom angepassten Marken-Claim "Genau richtig. Für mein bestes Zuhause der Welt". Euronics baut damit auf dem bereits bekannten Claim auf und bildet die Unternehmenswerte treffend ab.

Die ersten Kommunikationsmaßnahmen der Kampagne sind bereits in den letzten Wochen des Jahres 2023 unter dem Motto "Warmfeiern für das Jubiläum" angelaufen. Der offizielle Startschuss für die Aktivierung fällt mit Beginn der vierten Kalenderwoche. Voller Fokus liegt dabei zunächst auf dem Jubiläum von Euronics Deutschland. Mit einem eigens für das Jubiläum angepassten Slogan "Genau richtig seit 55 Jahren" blickt die Verbundgruppe auf eine stetige Weiterentwicklung, immer im Sinne der Kundinnen und Kunden, zurück.

Das Ziel: Markenbekanntheit und Mitgliederzufriedenheit steigern

"55 Jahre Genossenschaft. Eine Erfolgsgeschichte, die von unserer aktuellen Kampagne vorbildlich in Szene gesetzt wird. Bei einer Ehe würde man nach 55 Jahren von einer Platinhochzeit sprechen. Unser Resümee: Wir sind stetig gewachsen und als Verbundgruppe gemeinsam mit unseren Mitgliedern wichtige Schritte für unsere Zukunftsfähigkeit gegangen", sagt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG. "Etwa beim Thema Digitalisierung oder der Einführung und kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Online-Marktplatzes. Wir sind stolz darauf, dass wir seit 55 Jahren für so viele Kundinnen und Kunden 'genau richtig' sind. Die langjährige Treue von Kundenseite, aber natürlich auch von unseren Mitgliedern und Industriepartnern, möchten wir feiern und belohnen, mit einem Jubiläumssortiment, Aktionen und besonderen Angeboten", so der Euronics-Chef.

Die übergreifende Dachkampagne, die gemeinsam mit der Kreativ- und Werbeagentur Jung von Matt Neckar entwickelt wurde, reicht auch über das Jubiläumsjahr hinaus und wird mit einem umfassenden Marketingmix bestehend aus TV-Spots, Social Media Assets, Funkspots und POS-Material distribuiert. Dirk Hibbeler, Geschäftsführer von Jung von Matt Neckar, erklärt: "Mit der Dachkampagne treffen wir genau den Kern von Euronics und rücken zugleich mit der Weiterentwicklung des Marken-Claims nochmal ein Stück näher an die Kunden heran. Im heutigen Technikdschungel wollen Menschen nicht unendlich viele Möglichkeiten, die einem die Kaufentscheidung schwer machen. Sie möchten einfach nur das, was zu ihnen passt. Und das liefert Euronics. Die Mitglieder kennen sich nicht nur mit Technik aus, sondern auch mit den Wünschen der Menschen und machen ihnen das Leben leichter. Einfach genau richtig, Service inklusive."