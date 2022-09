Zum Ausbildungsstart im September heißt die Euronics Deutschland eG fünf neue Auszubildende in kaufmännischen Bereichen sowie in der Fachinformatik für Systemintegration in ihrer Verbundgruppenzentrale willkommen. Darüber hinaus beginnen zwei dual Studierende im Fach BWL-Handel ihre berufliche Laufbahn in Ditzingen. Nach einer gemeinsamen Einführungswoche starten die Berufseinsteiger in die unterschiedlichen Ausbildungsfelder. Dabei erhalten sie nicht nur einen umfassenden Einblick in ihren neuen Berufszweig, sondern lernen als vollwertige Teammitglieder auch die Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Verbundgruppe kennen. Das Ausbildungsangebot von Euronics ermöglicht den Einstieg in diverse Bereiche - vom Büromanagement, dem Groß- und Außenhandel, bis hin zur Lagerlogistik, Mediengestaltung oder Informatik.

"Wir sind stolz, auch in diesem Jahr großartige Neuzugänge in Ditzingen begrüßen zu dürfen", so Ina Guichou, Leiterin Human Resources bei der Euronics Deutschland eG. "Die Aus- und Weiterbildung von Branchennachwuchs hat in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert. Wir verfolgen stets das Ziel, unsere Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung zu übernehmen und ihnen neben einem spannenden Arbeitsplatz weitere Fortbildungsmöglichkeiten zu bieten."

Werbekampagne in und um Stuttgart

Nicht nur der Ausbildungsbeginn steht im Herbst bei Euronics im Fokus - weitere qualifizierte Mitarbeiter sollen gewonnen werden. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt in Stuttgart ist groß. Daher startet die Euronics Deutschland eG nun eine großangelegte Marketingkampagne mit Witz, um Nachwuchs- und Fachkräfte auf sich aufmerksam zu machen. Beispielsweise werden Autofahrer auf dem Weg nach Untertürkheim oder Zuffenhausen, den Standorten bekannter Unternehmen in der Region, künftig von dem typisch blauen Euronics Look begleitet. So sind auf den Werbeflächen verschiedene humoristische Anspielungen auf die Vorteile, die Euronics gegenüber großen Arbeitgebern in und um Stuttgart bietet, zu lesen. Ein echter Blickfang sind dabei Riesenposter mit einer Fläche von bis zu 20 x 20 Meter. Diese schmücken ab September hochfrequentierte Orte in und um Stuttgart und sind - je nach Standort - vollständig individualisiert. Ziel der Aktion ist es, auf kreative Art und Weise aufzufallen und das breite Jobangebot sowie die Entwicklungspotenziale bei der Euronics Deutschland eG bekannt zu machen. Die Kampagne soll bis Dezember laufen und wurde von der Stuttgarter Agentur Betriebskultur entwickelt. Neben den Riesenpostern umfasst diese 18/1-Plakate sowie eine Social Media-Kampagne mit Fokus auf den Raum Stuttgart.

"Qualifizierte Mitarbeiter sind das Fundament eines jeden Unternehmens. Daher sind wir allzeit bemüht, neue herausragende Köpfe für Euronics zu gewinnen. Entsprechend möchten wir uns mit unserer neuen Kampagne im Raum Stuttgart als spannender und zuverlässiger Arbeitgeber sowie sympathische Alternative zu den großen Industriekonzernen zeigen", betont Jochen Mauch, Vorstand Marketing, Vertrieb und Digitalisierung der Euronics Deutschland eG. "Die Motive unserer Kampagne sollen zum Schmunzeln anregen, aber zugleich auf Euronics aufmerksam machen - sozusagen mit einem Augenzwinkern in Richtung der Platzhirsche."