Schon bei der diesjährigen Kooperationsmesse KOOP von Euronics und Expert kam am Rande zur Sprache, dass der Veranstaltungsort in der Messe Berlin nicht zwangsläufig auch über die vertraglich bis 2025 vereinbarte Laufzeit hinaus ausgeweitet werden müsse. Stattdessen wollten die beiden Verbundgruppen ergebnisoffen über den künftigen Standort der gemeinsamen Messe entscheiden. Diese Entscheidung ist nun gefallen - zulasten der Messe Berlin.

Stattdessen wird die gemeinsame Kooperationsmesse KOOP der beiden größten deutschen Verbundgruppen im Elektrofachhandel ab 2026 in Hannover stattfinden. Beide Partner wollen das erfolgreich etablierte Format auf dem dortigen Messegelände fortführen und weiterentwickeln. Expert hat mit der Messe Hannover als Ausrichtungspartner für diverse Event-Formate bereits langjährige Erfahrung.

"Das Konzept der KOOP hat sich bewährt"

Explizit halten Euronics und Expert in ihrer Mitteilung fest, dass der Standortwechsel nicht für eine mögliche Unzufriedenheit mit dem Messeformat an sich stehe. Für die Verbundgruppen stehe fest, dass sich das Konzept der KOOP bewährt habe. Die angestrebten Synergien seien wie gewünscht eingetreten mit positiven Auswirkungen auf allen Ebenen für alle Beteiligten. Am künftigen Veranstaltungsort Hannover sollen diese Effizienzgewinne noch verstärkt werden. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE, und Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, sind sich einig: "Die Messe Hannover passt genau auf den Bedarf beider Kooperationen. Ob Hallenkonzept, Anbindung an den Nah- und Fernverkehr oder Wirtschaftlichkeit - alle Voraussetzungen sind erfüllt, um das Format auszubauen und in die Zukunft zu führen, sodass sich das für uns aktuell optimale Gesamtpaket ergibt."

Die nächste Auflage der KOOP findet 2025 noch in Berlin statt, dem aktuellen Veranstaltungsort. Der 2019 von beiden Fachhandelskooperationen mit der Messe Berlin geschlossene Vertrag läuft danach regulär aus. Die gemeinsame Folge-Ausschreibung von Euronics und Expert für den künftigen Standort der KOOP konnte die Messe Hannover mit ihrem Angebot für sich entscheiden.