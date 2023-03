Jan-Erik Reese ist Auszubildender der Expert Warenvertrieb GmbH. Aufgrund hervorragender Leistungen konnte er seine Ausbildung auf zweieinhalb Jahre verkürzen und hat seine Abschlussprüfung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement mit sehr guten Ergebnissen bestanden. Zu diesem Erfolg gratulierte Reese nun der Vorstand der Verbundgruppe und bedankte sich bei dem jungen Mann mit einem Präsent für das große Engagement. Nach dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss wurde Reese von Expert übernommen und startet nun seine Karriere als kaufmännischer Sachbearbeiter im Bereich Weiße Ware in der Expert-Zentrale.

"Ich gratuliere Herrn Reese herzlich zu dieser tollen Leistung und freue mich sehr, ihn als fest angestellten Mitarbeiter in unserer Expert-Zentrale willkommen heißen zu dürfen", sagt Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung der Expert SE. "Bei Expert haben wir bereits früh erkannt, dass die Investition in ein fundiertes Ausbildungsprogramm für unseren unternehmerischen Erfolg unerlässlich ist. Durch die Ausbildung motivierter Nachwuchskräfte wirken wir zudem aktiv dem Fachkräftemangel entgegen. Mit Erfolg: Unsere Auszubildenden und Dualen Studenten erzielen jedes Jahr tolle Ergebnisse in ihren Abschlussprüfungen."

Ausbildung in acht zukunftsfähigen Berufen

Auch Tjerk Nolte, Ausbildungsleiter der Expert Warenvertrieb GmbH, ist von der Leistung seines Azubis beeindruckt: "Jan-Erik Reese hat während seiner Ausbildungszeit durch Motivation, Engagement und Begeisterung für die Elektronikbranche überzeugt. Daher lag es für uns auf der Hand, dass wir Herrn Reese im Unternehmen halten wollen, und freuen uns, dass er das Team der Vertriebsabteilung Weiße Ware Kleingeräte ab sofort ergänzt. Ich bin stolz, dass unser Ausbildungsprogramm erfolgreich ist und viele motivierte junge Menschen für Expert gewinnen kann."

Das Ausbildungsprogramm der Expert-Unternehmenszentrale umfasst acht Ausbildungsberufe (m/w/d): Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker/-in und Kaufmann/-frau im E-Commerce. Zudem bietet die Expert-Zentrale Duale Studiengänge in den Fächern Business Administration (B.A.) und Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) an. Insgesamt sind aktuell 20 Auszubildende und 7 Dual Studierende in der Expert-Zentrale beschäftigt.

Die angehenden Fachkräfte durchlaufen während ihrer Ausbildungs- bzw. Studienzeit die ausbildungsrelevanten Bereiche des Unternehmens und erhalten nach erfolgreichem Abschluss im Regelfall eine Festanstellung. Auch nach Abschluss der Ausbildung erwarten die Nachwuchskräfte bei Expert umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, sodass einer abwechslungsreichen Karriere nichts im Wege steht. Für das Ausbildungsjahr 2023, das am 1. August startet, läuft aktuell die Bewerbungsfrist. Interessierte Bewerber können sich im Expert-Karriereportal unter über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei Expert informieren und direkt online bewerben.



