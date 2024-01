Nach dem überraschenden Abgang von Frank Harder im März 2023 versprach Expert, die Vakanz im Vorstand zügig zu schließen, doch erst jetzt präsentiert die Verbundgruppe ihr neues Vorstandsmitglied: Es handelt sich dabei um Christoph Komor, der dem 01.02.2024 den Vorstand der Expert SE und der Expert Wachstums- und Beteiligungs SE verstärkt. Dabei geht eine Neuverteilung der Vorstandsressort einher: Stefan Müller wird als Vorstandsvorsitzender neben den Ressorts Logistik, IT und Personal auch weiterhin die Bereiche Vertrieb, Marketing und E-Commerce verantworten. Michael Grandin leitet die Bereiche Finanzen und Controlling, Gesellschafterentwicklung sowie Versicherung und Expert Technik. Christoph Komor wird für für den gesamten Expert-Einzelhandel - also sowohl für die Expert-eigenen Fachmärkte als auch für die Gesellschafterbetriebe - sowie für die Ressorts Services & Dienstleistungen und Flächenmanagement zuständig sein.

Komor arbeitet seit 2001 für die Expert-Gruppe, zunächst als Marktleiter und ab 2002 in der Zentrale in Langenhagen, zuletzt als langjähriger Geschäftsführer der in der Expert Wachstums- und Beteiligungs SE organisierten Expert Handels GmbH und Expert Leipzig GmbH, zu denen insgesamt 21 sogenannte Regiebetriebe gehören. Komor verfüge daher neben umfangreichen Branchen- und Handelskenntnissen über tiefgreifende interne Kenntnisse der Expert-Kooperation, heißt es dazu aus der Expert-Zentrale.

Internet Neubesetzung keine Notlösung

Friedrich Wilhelm Ruf, Aufsichtsratsvorsitzender der Expert SE, begrüßt die Ernennung von Christoph Komor zum Vorstand: "Mit Christoph Komor ergänzt ein langjähriger Vertrauter unserer Expert-Welt den Vorstand. Für die Vakanz im Vorstand haben uns viele interessante Bewerbungen erreicht - aus Überzeugung hat sich der Aufsichtsrat für einen internen Kandidaten entschieden. Ich wünsche Herrn Komor einen erfolgreichen Start in seiner neuen Rolle." "Ich freue mich, dass Christoph Komor den Expert-Vorstand ergänzt und unser Vorstands-Team damit komplettiert", ergänzt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Durch sein langjähriges Knowhow als Geschäftsführer von Expert-Tochterunternehmen bringt er die passende Praxiserfahrung sowie ideale Kenntnisse unseres Unternehmens mit, um seine Ressortbereiche erfolgreich weiterzuentwickeln."

"Ich bedanke mich herzlich beim Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Ernennung zum Vorstand", sagt Christoph Komor. "Auf die neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen freue ich mich bereits. Als langjähriges Mitglied der Expert-Familie macht es mich stolz, das Unternehmen an der Seite von Stefan Müller und Michael Grandin zu leiten und durch meine Ideen sowie meinen Einsatz zum Erfolg von Expert beizutragen."