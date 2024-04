Mit der Heim-EM im Blick startet Expert seine erste Schulungsoffensive für Unterhaltungselektronik-Produkte. Während der "UE-Schulungsoffensive" stehen an insgesamt vier Terminen im April 2024 jeweils 15 Top-Partner aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und Dienstleistungen zur Verfügung, um den Expert-Gesellschaftern und -Fachberatern während einer zweitägigen Schulung "aus erster Hand" die Vorzüge ihrer jeweiligen Produkte zu präsentieren. Dank der gewonnenen Produktkenntnisse können die Expert Technik-Nachbarn ihre Kunden anschließend noch passgenauer für ein Fußballerlebnis der Extraklasse ausstatten.

Den Auftakt machte die Schulungsoffensive in Hannover: Jeweils vom 8. bis 9. April sowie vom 10. bis 11. April durchliefen die angemeldeten Experten das abwechslungsreiche Schulungsprogramm. Am zweiten Tagungsort München finden die Schulungstermine vom 22. bis 23. April sowie vom 24. bis 25. April statt. Das Interesse an der Premierenveranstaltung ist groß: Insgesamt rund 500 Expert-Gesellschafter, -Marktleiter und -Fachberater haben sich für die Schulungen angemeldet.

Effiziente Plattform für Schulung und Vermarktung

"Über das große Interesse der Experten und Partner an unserer ersten UE-Schulungsoffensive freue ich mich sehr", sagt Holger Pöppe, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Expert und Initiator der Veranstaltung. "Vor großen Sportveranstaltung wie der Heim-EM steigt bekanntermaßen der Absatz im Bereich TV und Audio. Um den Bedarf unserer Kunden bestmöglich und serviceorientiert zu decken, haben wir mit unserer UE-Schulungsoffensive daher ein einmaliges Format in der Branche geschaffen, von dem alle Beteiligten profitieren: Unsere Partner bekommen eine erstklassige Vermarktungsgelegenheit ihrer Produkte und die Expert-Gesellschafter, -Marktleiter und -Fachberater erhalten alle Informationen aus erster Hand, um die Kunden bestmöglich über die vorgestellten Produkte zu beraten. Und am Ende profitieren unsere Kunden, indem sie dank der kompetenten Beratung durch unsere Technik-Nachbarn das perfekte Produkt für ihr EM-Erlebnis mit nach Hause nehmen können. Ich wünsche allen Partnern und Teilnehmern erfolgreiche Schulungstage!"

Die Mehrwerte der UE-Schulungsoffensive für die teilnehmenden Expert-Gesellschafter und -Mitarbeiter liegen auf der Hand: Während des Schulungsprogramms erhalten sie Produktinformationen direkt vom verantwortlichen Unternehmen. Dadurch können sie den Kunden in Beratungsgesprächen passgenau die Eigenschaften und Vorteile der jeweiligen Geräte erläutern und so das ideale Gerät für ihre Bedürfnisse finden - sei es der bildgewaltige Fernseher für das "Live-Feeling" beim EM-Finale, die passende Soundbar, um das Wohnzimmer mit Fangesängen zu beschallen, oder auch ein auf das Gerät zugeschnittener Versicherungsschutz.

Auch die 15 Partner, die bei der Schulungsoffensive vertreten sind, profitieren durch ihre Teilnahme von zahlreichen Vorteilen. Geballt an jeweils zwei Tagen erreichen sie während der Schulungsoffensive Expert-Fachberater aus ganz Deutschland, die sie gezielt auf ihre Produkte schulen können. Dadurch werden auf effiziente Weise eine Steigerung der Markenbekanntheit, eine Erhöhung der Marktdurchdringung sowie am Ende bestenfalls eine Absatzerhöhung erreicht. Zu den Partnern der der Schulungsoffensive zählen Hama, Hisense, KENDO, LG, Loewe, Metz, Panasonic, Samsung, Sonos, Sony, TCL, Telekom (Magenta), TP Vision, Wertgarantie und Yamaha.