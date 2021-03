Das Fritz Fon C6 ist ab sofort auch in der Designvariante "schwarz" erhältlich. Bisher verkaufte AVM das Fritz Fon C6 nur in weißer Farbe. An den Eigenschaften des C6 ändert sich allerdings nichts.

Auch das DECT-Telefon Fritz Fon C6 Black bietet HD-Telefonie, Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher. Ebenso können Nutzer ihre Smart-Home-Anwendungen oder Mediaserver mit dem DECT-Telefon steuern. Dazu rufen sie die entsprechenden Menü-Punkte auf dem Telefon auf.

Funktionsumfang des Fritz Fon C6 Black

Seit dem Update auf Fritz OS 7.25 zeigt das Schnurlos-Telefon sogar den Wetterbericht für den Standort des Telefons an. Besitzer können auf dem Telefon außerdem Internetradio empfangen und E-Mails lesen. Auch ein Weckruf ist möglich. Weitere Funktionen sind: Anklopfen, Anrufliste, Babyfon, Rufumleitung, Makeln, Dreierkonferenz, Kurzwahlen, Rufnummernsperre und Vermitteln.

AVM betont die lange Akku-Laufzeit: Eine Gesprächsdauer von maximal 16 Stunden und Standby-Zeiten von bis zu 12 Tagen. Bei der Vorstellung des C6 in weißer Farbe im Jahr 2019 betonten die Berliner vor allem aber dessen gute Haptik. Das können wir bestätigen, das Telefon liegt wirklich sicher und angenehm in der Hand.

Preis des Fritz Fon C6 Black

Die UVP für das Fritz Fon C6 liegt bei 79 Euro. Händler bieten das Telefon sowohl mit weißem Gehäuse als auch mit dem neuen schwarzen Gehäuse aber schon deutlich günstiger an. Media Markt verkauft das Fritz Fon C6 Schwarz beispielsweise aktuell für 69 Euro. In weißer Farbe gibt es das C6 in der Regel aktuell ab 65 Euro, wie der PC-Welt-Preisvergleich beweist. In der Distribution, unter anderem bei Also, gibt es das Gerät zum HEK von unter 60 Euro. (Quelle: ITscope)

