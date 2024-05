Im Rahmen der RSA Conference 2024 hat der Cloud-Riese mit Google Threat Intelligence ein neues Produkt präsentiert, das Security Teams künftig dabei unterstützen soll, sich gegen externe Bedrohungen zu wappnen, Angriffsflächen zu managen und digitale Risiken zu minimieren. Dazu kombiniert Google die Bedrohungsinformationen verschiedener Quellen (Google Threat Insights, Mandiant, VirusTotal sowie Open Source Intelligence) mit seinem hauseigenen KI-Tool Gemini 1.5 Pro. In der Praxis soll das beispielsweise ermöglichen:

Oder wie Google es ausdrückt: "Wir haben den Threat-Research-Prozess mit einem Turbo versehen, Verteidigungsmaßnahmen augmentiert und die Zeit minimiert, um neue Bedrohungen zu identifizieren."

Today we’re launching Google Threat Intelligence from @googlecloud to help cybersecurity professionals get better visibility of global threats. It uses Gemini’s advanced AI capabilities, plus expertise and insights from @Mandiant + @virustotal. https://t.co/YeeKzGWzM4